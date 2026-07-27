Cerca de un millón para el Celta por el pase de Miguel Rodríguez al Alavés
El club vitoriano paga al Utrecht 2.5 millones más variables por el canterano céltico
El 50% de la plusvalía, que es lo que le corresponde a la entidad viguesa, orbita en torno a los 850.000 euros
redacción
Miguel Rodríguez es el enésimo ejemplo de que la apuesta por la cantera da réditos al Celta. Por desgracia, no todos los futbolistas formados en las categorías inferiores pueden llegar y establecerse en el primer equipo. Y más allá de lo debatible que fuera la venta del atacante redondelano en su día al Utrecht neerlandés a cambio de 1.250.000 euros, lo cierto es que, además del montante recibido en ese momento, el club vigués va a ingresar ahora una cifra cercana al millón de euros derivada del 50% de la plusvalía del traspaso del delantero al Alavés.
Fue la letra pequeña de un acuerdo que ahora cristaliza con un pellizco extra para las arcas celeste. La operación entre la entidad de los Países Bajos y la de Vitoria se establece en 2.5 millones de euros, a los que hay que sumar unos variables de fácil cumplimiento, que podrían dejar el precio del fichaje en torno a los 3 millones.
Es decir, que la plusvalía ascenderá a alrededor de 1.750.000. La mitad de esta cifra aproximada orbita en torno a los 850.000 euros. Nada mal para un Celta que, hasta el momento, solo ha ganado en este mercado 100.000, derivados de la cesión de Sotelo al Levante.
El caso es que el Miguel Rodríguez se presentó ayer con el Alavés y completó el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. Entre ellos, un Denis Suárez que le dio la bienvenida con un afecto de canterano a canterano. El atacante redondelano cumplió con todas las liturgias de este tipo de ocasiones, incluida la preceptiva entrevista con los medios del club. «Soy un jugador de ataque, que no se lo piensa. Si puedo chutar, chuto», resume Miguel.
Esta vuelta a la Liga española llega tras un buen rendimiento en dos años en Holanda. El delantero de Redondela deja el Utrecht con 64 partidos disputados -13 de ellos en la Europa League-, en los que anotó 15 goles y repartió cuatro asistencias.
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