Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Víctor P. Currás Así es la tercera equipación del Celta para la temporada 2026/27: roja, de inspiración noventera y con escudo en el pecho / Celta de Vigo El Celta de Vigo lanza su tercera equipación: homenaje «noventero» y con el escudo en el pecho Nuevo homenaje del Celta de Vigo a su pasado. El club ha presentado este domingo por la tarde y sin previo aviso la que será la tercera equipación de la temporada 2026/27 con un atrevido diseño de aires noventeros. La prenda diseñada por Hummel cuenta con varios rombos en celeste y azul marino dispuestos de forma vertical, siendo el rojo el color dominante. «Con este lanzamiento el club culmina una colección caracterizada por la coherencia entre todas sus piezas», reivindican, ya que «el celeste, azul marino, rojo y blanco crema conforman un mismo universo cromático que da continuidad a las equipaciones de juego, entrenamiento y paseo». Más información, aquí.

Víctor P. Currás Nueva camiseta del Celta para la temporada 2026/27 junto a la utilizada en la 1995/96 / FdV Nuevas camisetas La última de Iago Su diseño está muy inspirado en la utilizada en la temporada 1995-96, aunque en aquella ocasión los rombos lucían los colores de la bandera viguesa y estaban dispuestos de forma casi arlequinada. La prenda defendida por los Gudelj, Ratkovic o Eusebio es una de las más cotizadas por parte de los coleccionistas debido a su singularidad en el armario histórico del club. La anterior campaña Hummel también rindió tributo a aquellos diseños de Umbro. Es bastante probable que este sea el último diseño que vista Iago Aspas como futbolista en activo del Celta, ya que se utilizaría en la visita al Ciutat de Valencia de la última jornada de Liga. Al mismo tiempo, el club mantiene su campaña de personalización gratuita a modo de homenaje a Borja Iglesias. Todos aquellos que deseen incluir el nombre y dorsal del campeón del mundo podrán hacerlo de forma gratuita hasta el 2 de agosto. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor P. Currás Así es la tercera equipación del Celta para la temporada 2026/27: roja, de inspiración noventera y con escudo en el pecho / Celta de Vigo Nuevas camisetas El Celta de Vigo lanza su tercera equipación: homenaje «noventero» y con el escudo en el pecho Nuevo homenaje del Celta de Vigo a su pasado. El club ha presentado este domingo por la tarde y sin previo aviso la que será la tercera equipación de la temporada 2026/27 con un atrevido diseño de aires noventeros. La prenda diseñada por Hummel cuenta con varios rombos en celeste y azul marino dispuestos de forma vertical, siendo el rojo el color dominante. «Con este lanzamiento el club culmina una colección caracterizada por la coherencia entre todas sus piezas», reivindican, ya que «el celeste, azul marino, rojo y blanco crema conforman un mismo universo cromático que da continuidad a las equipaciones de juego, entrenamiento y paseo». Desde la entidad presumen de una «identidad reconocible dentro y fuera del terreno de juego» que incorpora varias peticiones de la afición. La más llamativa es la colocación del escudo en el centro del pecho, algo que no sucedía desde la icónica camiseta de la Champions League en la temporada 2003-04. Al mismo tiempo incorpora un cuello abotonado, el primero de este tipo de la firma danesa desde que empezó a vestir al club vigués. Puedes leer la información completa en este enlace.

Borja Refojos El atacante valenciano posa para un selfie con un pequeño aficionado del Celta en Vilagarcía. / Noé Parga / Noe Parga Pretemporada Hugo González, pichichi desde el descampado Lo de golpear la puerta hasta que caiga es una frase tan incrustada en el celtismo que ha pasado a formar parte de la propia idiosincrasia del Celta. Hugo González se identifica plenamente con ella. En lo metafórico porque busca un sitio permanente a las órdenes de Claudio Giráldez en esta pretemporada clave para él, en la que lleva dos goles en dos partidos. A sus 23 años, ya es inviable alternar con el Fortuna. Se quede donde se quede, será definitivo. Al menos, hasta enero. Pero la frase también aplica en el valenciano desde la literalidad. No tanto en lo de la puerta, pero sí en lo de golpear. Porque esa sensacional capacidad para acariciar la pelota es algo que le viene de serie al atacante valenciano del equipo vigués. Innato. Algo tendrán que ver los genes. Su abuelo, Santiago González Usar, reventó las redes de Tercera -antes de llamarse Segunda B, primero, y Primera Federación, después- y Segunda División en la década de los 60, defendiendo las camisetas de Xerez, Numancia y Cádiz. Pero un talento sin trabajo puede quedarse en fuegos de artificio. Por eso, desde que era bien pequeño, el futbolista del Celta practicó, practicó y practicó ese don que tiene con el golpeo de balón. Tanto parado como en movimiento. Un descampado cercano a su casa vio cómo se pasaba horas y horas chutando una y otra vez junto a su madre y a su hermana. Puedes leer la información completa en este enlace.

David Suárez Imagen compartida por Borja Iglesias en sus redes sociales junto a David Guetta / Redes Sociales Mundial 2026 Borja Iglesias comparte cabina con David Guetta durante sus vacaciones en Ibiza Borja Iglesias está aprovechando sus primeros días de vacaciones después de la celebración del Mundial conquistado por la selección española. El delantero del Celta ha elegido Ibiza como uno de sus destinos de descanso y allí ha protagonizado una de las escenas más llamativas de su verano: compartir cabina con David Guetta. El futbolista ha publicado en sus redes sociales varios vídeos en la isla en los que se le puede ver junto al reconocido DJ y productor francés, participando en una sesión musical en el local [UNVRS] durante la noche pasada. Una imagen que vuelve a poner de manifiesto la afición del Panda por la música y su habitual faceta como DJ. Durante la noche, Guetta también mostró ante el público una camiseta de la selección española que Borja le regaló en la cabina. La prenda llevaba el nombre del DJ internacional y el dorsal 26. Puedes leer la información completa en este enlace.

Borja Refojos Kevin, en una imagen esta semana en Vigo. / Pedro Mina Exjugadores Kevin Vázquez: «Tengo la espina clavada de no haber podido despedirme del Celta» Por primera vez en su vida, Kevin Vázquez (Nigrán, 1993) no ha empezado la pretemporada cuando toca. Se encuentra sin equipo, a la espera de un nuevo destino tras dos años con altibajos en el Sporting y 16 en el Celta, del que salió de forma algo precipitada, pero por el que mantiene intacta su pasión. «Siempre celtista», acota el miñorano, en paz por poder disfrutar de su casa, de su gente y de su mar. Puedes leer la entrevista completa en este enlace.

R. V. Marcos Alonso firma autógrafos en A Lomba. / Noe Parga Celta 1 - 0 Sporting de Gijón Claudio: «Primero, salidas y jugadores del Fortuna» «Estoy tranquilo», afirma Claudio Giráldez. Se refiere el entrenador al estado actual en la confección de la plantilla, pero podría extender esa misma aseveración al proceso de construcción que está desarrollando con el material que ya maneja. Serenidad es la sensación exacta que transmite Claudio en todo momento. «Sensaciones positivas», indica, de hecho, sobre el amistoso con el Sporting. Se manifiesta «contento con la actitud del equipo. Estamos en las semanas de pretemporada más difíciles para competir. Empiezas a estar muy cansado. El equipo se lo ha tomado con seriedad y hemos sido capaces de plasmar en el campo cosas que habíamos trabajado». Puedes leer la información completa en este enlace.

Armando Álvarez Iago Aspas agradece el apoyo de los aficionados. / Noe Parga Celta 1 - 0 Sporting de Gijón Para Hugo González siempre es primavera: un gol del valenciano decide ante el Sporting Primera victoria de la pretemporada para el Celta y con el mismo protagonista, en la definición, que en el empate contra el Braga. Hugo González se ha empeñado en mudarse al vestuario de los adultos. Estrella en el ascenso del Fortuna, culminado justo en la inauguración boreal del verano, el valenciano ha renunciado a cualquier relajación estival en este empeño. Su gol, a pase de Aspas, rentabilizó la superioridad del Celta; intermitente y construida desde parámetros opuestos en cada periodo. Claudio Giráldez sigue calibrando cada pieza a la vez que las ensambla. Su mecano progresa de manera satisfactoria. El entrenador porriñés, más claro en las jerarquías en el primer amistoso ante el Braga, con un once inicial convalidable para lo oficial, apostó en esta ocasión por una composición mixta en edades y maduraciones. En cualquier caso, la polivalencia de muchos jugadores, que también el técnico promueve, le permite configurar alineaciones coherentes sin descuadrarse en los desgastes de esta época. Puedes leer la crónica completa en este enlace.

Víctor P. Currás Celta-Sporting de Gijón Descanso sin goles en A Lomba Después de 45 minutos continúan las tablas en el marcador en el campo de A Lomba. Pese a los chispazos de calidad de los canteranos celestes, sin grandes ocasiones hasta ahora. Claudio Giráldez ya ha movido el banquilo y están previstos varios cambios para el comienzo de la segunda parte. El partido es emitido en directo por el segundo canal de la TVG.