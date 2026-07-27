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El futuro

El Celta ficha al joven Harafat, que llegará al club en enero de 2028

La promesa marfileña, de 16 años, se queda cedida en su país hasta que cumpla la mayoría de edad

La joven promesa marfileña posó en la ciudad deportiva de Mos.

La joven promesa marfileña posó en la ciudad deportiva de Mos. / RCCV

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R. V.

El Celta continúa expandiendo sus redes deportivas más allá de Galicia, de España y de Europa. África se está colocando como un caladero importante para que el club celeste refuerce su estructura de base con futbolistas que disponen de un talento físico natural muy difícil de encontrar en la zona.

Claros ejemplos son Bernard Somuah, Aldrine Kibet o Seyni Ndiaye. Esta apuesta sigue adelante con el fichaje de Mohamed Harafat Diabate, una de las grandes promesas del fútbol costamarfileño, que se compromete con el club vigués.

La incorporación, en todo caso, no es inmediata. Harafat, de 16 años, continuará cedido en su club de origen, el Racing de Abidjan. Y allí seguirá hasta que cumpla la mayoría de edad, en noviembre de 2027. Así las cosas, su llegada a Vigo para competir no se dará hasta enero de 2028, cuando se abra el plazo para inscribir nuevos futbolistas. Previsiblemente, se sumará a las filas del equipo juvenil celeste, si bien es muy pronto para poder asegurarlo con rotundidad.

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En caso de que se cumplan todos los procesos administrativos correspondientes -el fichaje efectivo queda a expensas de ello-, el Celta se hace con una gran promesa del fútbol marfileño -es internacional sub-17 con su país-. Se trata de un extremo derecho rápido, habilidoso y con mucha capacidad de progresión. Una apuesta de futuro.

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