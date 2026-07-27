Un armario en celeste, azul marino y rojo: estas son las prendas del Celta más vendidas este verano

La tienda oficial en la calle Príncipe vive jornadas de máxima actividad. El lanzamiento de la nueva línea de ropa deportiva del Celta de Vigo ha tenido una acogida formidable entre la afición, con un diseño al estilo noventero y la serigrafía gratuita en las nuevas equipaciones del único campeón del mundo celeste, Borja Iglesias.

Para esta temporada el Celta de Vigo ha apostado por un concepto integral para todas sus prendas, de modo que las tres equipaciones y la línea de paseo mantienen una relación cromática. «Esta colección está concebida como una única propuesta. Por eso se ve claramente la conexión entre los colores (marino, beige y rojo) y una coherencia visual en toda la gama», explica Diana Cuesta, responsable de retail del club.

El gran atractivo comercial de estas últimas horas ha sido la presentación de la tercera equipación. Con un dominante color rojo y con detalles en forma de rombo de los colores de la primera y segunda equipación, azul celeste y marino respectivamente . Otra novedad en este tercer uniforme es el emplazamiento del escudo, que se sitúa en el centro de la camiseta recordando también a la estética del siglo pasado.

Estética arriesgada pero con identidad

«Nos recuerda a los años 90. Es una camiseta arriesgada, con mucha identidad y en la que pusimos muchas ganas; es diferente y los primeros comentarios están siendo muy positivos, a la gente le está gustando mucho», señala Cuesta tras sus primeras horas a la venta presencial. En su lanzamiento online el domingo por la noche ya registraron un elevado volumen de reservas, elogiando muchos seguidores su similitud con la alternativa de la temporada 1995/96.

Primer día en la tienda del Celta en Príncipe con la tercera equipación de la próxima temporada a la venta / Pablo Hernández Gamarra

Respecto a la llamativa ubicación del escudo celeste en el pecho, la responsable destaca que se busca «adquirir un poco la imagen de otras épocas —como en la de la Champions League en la 2003/04—y así dar versiones distintas a la afición y variar un poco».

Más allá del impacto de la tercera elástica, la primera equipación celeste continúa liderando el volumen de ventas en tienda. Desde el club destacan, además, el matiz que perciben los seguidores cuando acuden a las tiendas de Balaídos y A Sede. «La primera equipación está teniendo mucho éxito. A la gente le llama la atención cuando la ve en físico: al tocarla le sorprende el color, la calidad del cuello y son muchos los que nos dicen que les gusta mucho en persona», matiza Diana Cuesta.

Asimismo, otra de las grandes sorpresas para esta campaña ha sido la colección de paseo de corte noventero. Desde el club celeste sabían del éxito de la moda del siglo pasado y han aprovechado para crear una colección que ha tenido una gran acogida por el celtismo. Pese al calor propio de las fechas veraniegas, ya hay celtistas que se han hecho con su chaqueta estilo retro, su éxito es tal que desde el propio club prevén que las existencias de algunos modelos no durarán toda la temporada.

La fiebre del Panda

Otro de los grandes atractivos estos días ha sido la figura del 7 celeste, Borja Iglesias. Aprovechando el lanzamiento de la camiseta roja, el club ha puesto en marcha una promoción especial dedicada al delantero campeón del mundo. La serigrafía del santiagués (B. Iglesias 7) será gratuita para todo el mundo hasta el 2 de agosto en las tres camisetas de esta nueva temporada.

El dorsal más demandado: «Hacemos honor a Borja; pensamos que era una buena iniciativa para él y para los celtistas regalar la serigrafía. La respuesta está siendo masiva y la gran mayoría de la gente la está personalizando con su nombre», confirma la responsable de tienda.

Además, el club ha ampliado este año las opciones de personalización, permitiendo a los aficionados elegir no solo el nombre de sus jugadores favoritos o la estampación propia, sino también incorporar los parches oficiales de LaLiga o de la UEFA Europa League.