El Celta de Vigo lanza su tercera equipación: homenaje «noventero» y con el escudo en el pecho

Nuevo homenaje del Celta de Vigo a su pasado. El club ha presentado este domingo por la tarde y sin previo aviso la que será la tercera equipación de la temporada 2026/27 con un atrevido diseño de aires noventeros. La prenda diseñada por Hummel cuenta con varios rombos en celeste y azul marino dispuestos de forma vertical, siendo el rojo el color dominante. «Con este lanzamiento el club culmina una colección caracterizada por la coherencia entre todas sus piezas», reivindican, ya que «el celeste, azul marino, rojo y blanco crema conforman un mismo universo cromático que da continuidad a las equipaciones de juego, entrenamiento y paseo».

Desde la entidad presumen de una «identidad reconocible dentro y fuera del terreno de juego» que incorpora varias peticiones de la afición. La más llamativa es la colocación del escudo en el centro del pecho, algo que no sucedía desde la icónica camiseta de la Champions League en la temporada 2003-04. Al mismo tiempo incorpora un cuello abotonado, el primero de este tipo de la firma danesa desde que empezó a vestir al club vigués.

La existencia de esta tercera equipación era una posibilidad con la que especularon muchos aficionados tras conocer los dos primeros uniformes. Al ser ambos de color azul, la visita a determinados estadios como Anoeta, Riazor o Cornellá-El Prat exigiría buscar una alternativa diferente. En los años anteriores se optó por colores como el rosa, naranja o la negra de Oliveira para solventar esa coincidencia.

Así es la tercera equipación del Celta para la temporada 2026/27: roja, de inspiración noventera y con escudo en el pecho / Celta de Vigo

Raíces en los diseños de Umbro

Su diseño está muy inspirado en la utilizada en la temporada 1995-96, aunque en aquella ocasión los rombos lucían los colores de la bandera viguesa y estaban dispuestos de forma casi arlequinada. La prenda defendida por los Gudelj, Ratkovic o Eusebio es una de las más cotizadas por parte de los coleccionistas debido a su singularidad en el armario histórico del club. La anterior campaña Hummel también rindió tributo a aquellos diseños de Umbro.

Es bastante probable que este sea el último diseño que vista Iago Aspas como futbolista en activo del Celta, ya que se utilizaría en la visita al Ciutat de Valencia de la última jornada de Liga. Al mismo tiempo, el club mantiene su campaña de personalización gratuita a modo de homenaje a Borja Iglesias. Todos aquellos que deseen incluir el nombre y dorsal del campeón del mundo podrán hacerlo de forma gratuita hasta el 2 de agosto.

La camiseta ya está a la venta en la página web del club —tenda.celta.gal— y mañana llegará a las tiendas presenciales de A Sede (calle Príncipe) y Balaídos. Su precio es de 79,95 euros y se mantienen los descuentos del 10% para abonados.