Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Borja Refojos Kevin, en una imagen esta semana en Vigo. / Pedro Mina Exjugadores Kevin Vázquez: «Tengo la espina clavada de no haber podido despedirme del Celta» Por primera vez en su vida, Kevin Vázquez (Nigrán, 1993) no ha empezado la pretemporada cuando toca. Se encuentra sin equipo, a la espera de un nuevo destino tras dos años con altibajos en el Sporting y 16 en el Celta, del que salió de forma algo precipitada, pero por el que mantiene intacta su pasión. «Siempre celtista», acota el miñorano, en paz por poder disfrutar de su casa, de su gente y de su mar. Puedes leer la entrevista completa en este enlace.

R. V. Marcos Alonso firma autógrafos en A Lomba. / Noe Parga Celta 1 - 0 Sporting de Gijón Claudio: «Primero, salidas y jugadores del Fortuna» «Estoy tranquilo», afirma Claudio Giráldez. Se refiere el entrenador al estado actual en la confección de la plantilla, pero podría extender esa misma aseveración al proceso de construcción que está desarrollando con el material que ya maneja. Serenidad es la sensación exacta que transmite Claudio en todo momento. «Sensaciones positivas», indica, de hecho, sobre el amistoso con el Sporting. Se manifiesta «contento con la actitud del equipo. Estamos en las semanas de pretemporada más difíciles para competir. Empiezas a estar muy cansado. El equipo se lo ha tomado con seriedad y hemos sido capaces de plasmar en el campo cosas que habíamos trabajado». Puedes leer la información completa en este enlace.

Armando Álvarez Iago Aspas agradece el apoyo de los aficionados. / Noe Parga Celta 1 - 0 Sporting de Gijón Para Hugo González siempre es primavera: un gol del valenciano decide ante el Sporting Primera victoria de la pretemporada para el Celta y con el mismo protagonista, en la definición, que en el empate contra el Braga. Hugo González se ha empeñado en mudarse al vestuario de los adultos. Estrella en el ascenso del Fortuna, culminado justo en la inauguración boreal del verano, el valenciano ha renunciado a cualquier relajación estival en este empeño. Su gol, a pase de Aspas, rentabilizó la superioridad del Celta; intermitente y construida desde parámetros opuestos en cada periodo. Claudio Giráldez sigue calibrando cada pieza a la vez que las ensambla. Su mecano progresa de manera satisfactoria. El entrenador porriñés, más claro en las jerarquías en el primer amistoso ante el Braga, con un once inicial convalidable para lo oficial, apostó en esta ocasión por una composición mixta en edades y maduraciones. En cualquier caso, la polivalencia de muchos jugadores, que también el técnico promueve, le permite configurar alineaciones coherentes sin descuadrarse en los desgastes de esta época. Puedes leer la crónica completa en este enlace.

Víctor P. Currás Celta-Sporting de Gijón Descanso sin goles en A Lomba Después de 45 minutos continúan las tablas en el marcador en el campo de A Lomba. Pese a los chispazos de calidad de los canteranos celestes, sin grandes ocasiones hasta ahora. Claudio Giráldez ya ha movido el banquilo y están previstos varios cambios para el comienzo de la segunda parte. El partido es emitido en directo por el segundo canal de la TVG.

Víctor P. Currás Los jugadores del Celta Fortuna, Hugo Burcio y Ángel Arcos, en la previa del Celta-Sporting / Celta de Vigo Celta-Sporting de Gijón Día de reencuentros en A Lomba Día especial para la cantera de A Madroa. El choque entre Celta y Sporting de Gijón propicia varios reencuentros entre los jugadores formados en Vigo de la generación 2005-2006. En el cuadro asturiano cuentan con ficha del primer equipo Manu Rodríguez y Miguel Conde, quienes ya han jugado minutos en Segunda División. Puedes leer la historia de estos canteranos en Asturias en este enlace.

Víctor P. Currás El jugador del Celta Fortuna, Óscar Marcos, en el calentamiento del partido ante el Sporting de Gijón / Celta de Vigo Celta-Sporting de Gijón Segundo once de Giráldez de la pretemporada con muchas novedades El Celta avanza en su pretemporada con un importante peso de la cantera. El segundo partido de preparación contra el Sporting de Gijón que arranca a las 19 horas en el campo de A Lomba (Vilagarcía de Arousa) tendrá varias novedades en su once. Con un sistema de 3-4-3, Claudio Giráldez lanza como titulares a Joel López, Ángel Arcos y Óscar Marcos, quienes se acompañan de los recién llegados Álvaro Carreras y Aleix Febas.

Juan Carlos Álvarez Alvaro Núñez, durante el partido ante el Braga. / Efe Pretemporada El Celta busca más señales El Celta vuelve a ponerle el termómetro a la pretemporada después de su esperanzador estreno de hace unos días donde el equipo de Claudio mostró ante el Braga una imagen impropia para un equipo que llevaba menos de una semana de entrenamientos. Hoy le espera el Sporting de Gijón (19:00 horas, TVG2 y Celta Media), conjunto con el que se han citado en el estadio de A Lomba de Vilagarcía para regocijo de la inmensa comunidad celtista que se concentra en la ría de Arousa y sus comarcas más próximas. La principal novedad en el cuadro vigués es que por primera vez esta pretemporada Claudio contará con Moriba, que superó los pequeños problemas físicos de los últimos días, y con Starfelt que se acaba de unir al trabajo del grupo tras regresar de las vacaciones después de participar en el Mundial con Suecia. El defensa es desde hace unos meses uno de los puntos de interés del Celta debido a los problemas que sufre en su espalda y que le descabalgaron de los últimos meses de competición. Se recuperó no sin problemas para jugar el Mundial y ahora se ha reincorporado a la vida del Celta aunque persisten como es lógico las dudas sobre cómo soportará la espalda el paso de los minutos y de los partidos. Hoy empezaremos a comprobarlo. Puedes leer la información completa en este enlace.

Juan Carlos Álvarez Miguel Rodríguez celebra un gol con el Utrecht. / Efe El Celta ingresará en torno a un millón de euros por Miguel Rodríguez El redondelano Miguel Rodríguez está a punto de regresar al fútbol español porque el Utrecht y el Alavés están cerca de cerrar el traspaso del atacante por una cantidad que estará entre los tres y cuatro millones en función de las variables que pacten ambos conjuntos. El Celta recibirá una parte de ese dinero porque acordó con el Utrecht el 50% de la plusvalía en un futuro traspaso. Si los holandeses lo compraron por algo más de un millón, a los vigueses podría corresponderles en torno a un millón y medio por esta operación. Todo depende de la cantidad que pacten Alavés y Utrecht. Desde hace días se sabe que el Utrecht estaba negociando con un club de la Primera División española pero se mantenía la incógnita sobre el destino hasta que ayer trascendió finalmente que es el Alavés el conjunto que está cerca de hacerse con sus servicios. Miguel Rodríguez se convirtió hace un año en jugador del Utrecht después de que el club holandés pagase algo más del millón que había pactado con el Celta como opción de compra. En esta última temporada tuvo cierto protagonismo con el conjunto de la Eredivisie. Jugó 24 partidos en el torneo local marcando tres goles; y trece en la Europa League añadiendo dos tantos, uno de ellos un golazo en el campo del Betis. Curiosamente no ha sido capaz de dar ninguna asistencia en toda la temporada pese a su estilo de juego. Puedes leer la información completa en este enlace.

Julio Pérez Marián Mouriño y José Ramón Ferreiro tras la firma del acuerdo. / FDV Patrocinadores Toyota y Lexus llenan el vacío histórico de Citroën y se convierten en nuevos patrocinadores del Celta de Vigo «Hay alianzas que van más allá de un acuerdo comercial porque nacen de una misma forma de entender el territorio», proclama Grupo Breogán, convertido en nuevo patrocinador oficial del RC Celta de Vigo. El máximo responsable del grupo de concesionarios de Galicia, José Ramón Ferreiro, acaba de firmar el acuerdo con la presidenta del club vigués, Marián Mouriño, para sellar el apoyo de dos de sus marcas: Toyota y Lexux. Se extiende hasta 2028 y recuerda la histórica colaboración durante 30 años que el Celta tuvo con Citroën hasta 2026. «Vigo es nuestra casa desde hace muchos años», valoró Ferreiro. La compañía sumó hace algo más de un año el concesionario oficial Toyota a su red de Lexus y Breogán Ocasión. «Por eso, este acuerdo no supone un comienzo, sino la continuación natural de una relación que ya formaba parte de nuestra historia con Vigo y con su gente», añadió. Puedes leer la información completa en este enlace.