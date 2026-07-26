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Celta de Vigo | Mercado de fichajes, rumores, resultados y calendario

Las últimas noticias del mercado de fichajes y el verano en el Celta

Once inicial del Celta ante el Sporting de Gijón en A Lomba

Once inicial del Celta ante el Sporting de Gijón en A Lomba / Celta de Vigo

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R. V.

Víctor P. Currás

Vigo

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

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