Borja Iglesias comparte cabina con David Guetta durante sus vacaciones en Ibiza
El delantero compostelano, que ya ejerció de DJ en las celebraciones del Mundial, ha vuelto a mostrar su pasión por la música electrónica en la isla
David Suárez
Borja Iglesias está aprovechando sus primeros días de vacaciones después de la celebración del Mundial conquistado por la selección española. El delantero del Celta ha elegido Ibiza como uno de sus destinos de descanso y allí ha protagonizado una de las escenas más llamativas de su verano: compartir cabina con David Guetta.
El futbolista ha publicado en sus redes sociales varios vídeos en la isla en los que se le puede ver junto al reconocido DJ y productor francés, participando en una sesión musical en el local [UNVRS] durante la noche pasada. Una imagen que vuelve a poner de manifiesto la afición del Panda por la música y su habitual faceta como DJ.
Durante la noche, Guetta también mostró ante el público una camiseta de la selección española que Borja le regaló en la cabina. La prenda llevaba el nombre del DJ internacional y el dorsal 26.
No es la primera vez que Borja Iglesias se pone al frente de una mesa de mezclas. El jugador celeste ya tuvo un papel destacado en las celebraciones de la selección española tras el Mundial, donde también ejerció de DJ durante los festejos en Madrid. Ahora, en Ibiza y junto a una estrella internacional de la música electrónica como David Guetta, vuelve a mostrar una faceta que se ha convertido en una de sus señas de identidad fuera del fútbol.
Fuente: El Correo Gallego
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