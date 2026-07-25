Claudio: «Primero, salidas y jugadores del Fortuna»

«Estoy tranquilo», afirma Claudio Giráldez. Se refiere el entrenador al estado actual en la confección de la plantilla, pero podría extender esa misma aseveración al proceso de construcción que está desarrollando con el material que ya maneja. Serenidad es la sensación exacta que transmite Claudio en todo momento.

«Sensaciones positivas», indica, de hecho, sobre el amistoso con el Sporting. Se manifiesta «contento con la actitud del equipo. Estamos en las semanas de pretemporada más difíciles para competir. Empiezas a estar muy cansado. El equipo se lo ha tomado con seriedad y hemos sido capaces de plasmar en el campo cosas que habíamos trabajado».

Hugo González es, de momento, el nombre propio de este tiempo. Su caso es complejo porque sus 23 años le impiden compaginar primer equipo y filial. La mudanza, en caso de producirse, debe ser definitiva. «Bendito problema que Hugo haga goles. Ya sabíamos que los hace. Es bueno que lo veamos en pretemporada. Estoy contento con cómo está trabajando; con él y con todos los chicos del Fortuna. Sabemos que tienen nivel. Luego ya veremos cómo acaba confeccionada la plantilla», dice Claudio, aplazando su decisión.

La probatura de ayer resultó especialmente interesante en la medular y en cómo combinó Claudio a Ilaix, Febas y Román, candidatos favoritos. Claudio añade: «Más Matías, más Burcio, más Antañón. Tenemos buenos jugadores ahí. A ver quién es capaz de adaptarse a distintos roles antes. Se trata de que los jugadores nuevos se vayan adaptado a lo que hacemos, que la gente vaya cogiendo la forma y sobre todo que seamos regulares y estables en lo actitudinal. Lo estamos consiguiendo».

"Todos saben su situación"

Claudio analiza de forma genérica la suplencia de Iván Villar y el descarte de Manu Fernández. «Sabemos que tenemos muchos jugadores. Todos saben su situación desde el mes de mayo, qué opinamos desde el cuerpo técnico y desde el club. Tratamos de confeccionar la plantilla de la mejor forma posible y también que los jugadores estén a gusto y cómodos saliendo o quedándose aquí», indica. «Estamos preparando el primer partido de Liga. Todos no entran en la carga de minutos. Tenemos que elegir y también hacer probaturas con jugadores que hoy han jugado fuera de posición».

«Primero estamos con el tema de salidas y viendo a jugadores del Fortuna. A partir de ahí decidiremos», asume como prioridad antes de insistir en las necesidades a la hora de fichar: «Estoy tranquilo con el equipo y confío en la dirección deportiva. A partir de ahí, lo que hemos hablado siempre: un central, un portero, un jugador ofensivo. Es lo más importante en cuanto a perfiles que demandamos ahora mismo».