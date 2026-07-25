Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario, en directo

El pequeño Gonzalo, junto a sus padres Antonio Alvaz y Bárbara González, en su habitación del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo después de ver juntos el gol de España en la final del Mundial. / Jose Lores

Mundial 2026

Gonzalo, el bebé vigués del Mundial que nació «en la prórroga»

Apenas tiene tres días de vida y ya puede presumir de equipación del Celta. Gonzalo Alvaz González nació el domingo 19 de julio mientras España y Argentina disputaban la final del Mundial. «Se hizo de rogar como el gol de la final, estaba en la prórroga», bromea su padre, Antonio Alvaz, quien apunta que el parto llegó el sexto día de la semana 40.

De hecho, ya tenían programada la inducción del mismo para el martes. Pero «la segunda estrella» de este matrimonio formado por la viguesa Bárbara González y el malagueño tenía que llegar de la mano de la del combinado de Luis de la Fuente. Cinco semanas antes, al comenzar el Mundial, tuvieron una amenaza de parto en Madrid que finalmente fue cancelada. El niño nacería en Galicia, donde pasan cada verano en Playa América.

Durante toda la tarde reinó la calma en el complejo hospitalario de Beade, donde solamente se alumbraron siete bebés en todo el día. Es por ello que las matronas y sanitarios pusieron el partido desde el control de la sala, por lo que podían escuchar por momentos la narración. A mayores, el padre lo tenía en su teléfono móvil sin volumen, echando un vistazo rápido cuando no estaba ayudando a su mujer con las contracciones. A las 21.49 horas, poco antes de que se pitara el final de la primera parte en el MetLife Stadium de Nueva York, Gonzalo salía al terreno de juego de la vida. El descanso lo pasó en el pecho de su madre y a las 23.14 horas gritaron los tres juntos el gol de Ferran Torres que daba el triunfo a la selección. «Lo cantamos todos juntos con los sanitarios y al acabar el partido, con el resto de médicos», añaden sus progenitores.

Antonio Alvaz y Bárbara González / Sergas

La tranquilidad reinó en la noche del domingo en el Álvaro Cunqueiro con 116 entradas en el servicio de Urgencias y 16 ingresos en todo ese turno. Los 331 pacientes atendidos son la cifra más baja de lo que va de julio. Esa situación se invirtió en el lunes, con el doble de pacientes y «mucha alegría y bromas» respecto al nacimiento. «Querían que le pusiera Ferran y mi suegro lo pedía como segundo nombre cuando fui al Registro», relata Antonio. En su habitación de la sanidad pública gallega han recibido como regalos el tradicional body de bebé y un ejemplar del FARO del lunes 20 con la imagen de los campeones en una portada doble para la posteridad.

Aunque él y su hermana Julieta de 17 meses ya se han ganado la etiqueta de «talismanes» para el Málaga CF, la primera camiseta que le regalaron ha sido la del club celeste. Quien sabe si en cuatro años lo veremos disfrutando del Mundial 2030 en Balaídos en uno de los veranos de su infancia.

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