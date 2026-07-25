Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmuebles vacíos GaliciaCompra MetalshipsPesadilla de fuego en MadridBebé Ahogado VigoAbre «Atlántida»Jueces VigoÓscar Pereiro
instagramlinkedin

En Directo

Última hora

Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario, en directo

Las últimas noticias del mercado de fichajes y el verano en el Celta

Jugadores del Celta celebran uno de los goles ante el SC Braga en el primer amistoso de la pretemporada

Jugadores del Celta celebran uno de los goles ante el SC Braga en el primer amistoso de la pretemporada / Celta de Vigo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Víctor P. Currás

Vigo

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Noticias relacionadas y más

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atrapados por las velutinas en Coruxo: «Nos han estropeado el verano»
  2. Muere ahogado un bebé en una piscina particular en el barrio vigués de Teis
  3. Una trabajadora del crucero 'Disney Dream' atracado en Vigo denuncia un supuesto envenenamiento de una compañera
  4. Toyota y Lexus llenan el vacío histórico de Citroën y se convierten en nuevos patrocinadores del Celta de Vigo
  5. Contaminación microbiológica en las Islas Cíes obliga a desaconsejar el baño en las playas de Rodas y Figueiras
  6. Grupo Rodman activa la venta del 100% de Metalships & Docks y solicita al Puerto de Vigo su autorización
  7. La Xunta ofrece la cesión gratuita al Concello de la antigua estación de buses tras más de tres años abandonada
  8. Rescatados y trasladados a Toralla dos jóvenes que hacían kayak en la ría de Vigo, uno de ellos con la embarcación a punto de hundirse

DIRECTO | Mercado de fichajes, rumores y calendario del Celta de Vigo

DIRECTO | Mercado de fichajes, rumores y calendario del Celta de Vigo

Una hora de piscina solo para mujeres musulmanas aviva la tormenta política en Italia

Una hora de piscina solo para mujeres musulmanas aviva la tormenta política en Italia

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en VilagarcÃ­a de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en VilagarcÃ­a de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio
Tracking Pixel Contents