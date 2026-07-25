El Celta busca más señales

El Celta vuelve a ponerle el termómetro a la pretemporada después de su esperanzador estreno de hace unos días donde el equipo de Claudio mostró ante el Braga una imagen impropia para un equipo que llevaba menos de una semana de entrenamientos. Hoy le espera el Sporting de Gijón (19:00 horas, TVG2 y Celta Media), conjunto con el que se han citado en el estadio de A Lomba de Vilagarcía para regocijo de la inmensa comunidad celtista que se concentra en la ría de Arousa y sus comarcas más próximas.

La principal novedad en el cuadro vigués es que por primera vez esta pretemporada Claudio contará con Moriba, que superó los pequeños problemas físicos de los últimos días, y con Starfelt que se acaba de unir al trabajo del grupo tras regresar de las vacaciones después de participar en el Mundial con Suecia. El defensa es desde hace unos meses uno de los puntos de interés del Celta debido a los problemas que sufre en su espalda y que le descabalgaron de los últimos meses de competición. Se recuperó no sin problemas para jugar el Mundial y ahora se ha reincorporado a la vida del Celta aunque persisten como es lógico las dudas sobre cómo soportará la espalda el paso de los minutos y de los partidos. Hoy empezaremos a comprobarlo.

Fuera de eso ha vuelto a quedar claro que a Manu Fernández le han vuelto a dejar claro que sus opciones de tener minutos esta temporada son inexistentes. El canterano se ha quedado fuera de la lista para el partido de esta tarde junto a Unai Núñez y Carles Pérez (el clásico de cada verano) a quienes el club busca desesperadamente un destino para la presente temporada. La presencia de Manu Fer junto a ellos expone de forma clara la situación a la que se enfrenta el canterano.

Lesionados

Tampoco aparecen en la lista de jugadores para esta tarde los jugadores que están ahora mismo en la enfermería. Al caso de Pablo Durán, que fue operado al finalizar la Liga de sus problemas en el hombro y que no estará disponible hasta dentro de un mes, se han añadido Hugo Alvarez (que sufre un problema leve en un tobillo) y Javi Galán que hace días sufrió una rotura de fibras que le tendrá parado un par de semanas. El resto de futbolistas están a disposición de Claudio y la mayoría dispondrán de minutos ante los gijoneses, incluidos los cinco jugadores del filial que están haciendo la pretemporada con los mayores y sobre los que tendrá que decidir Claudio (Joel López, Hugo Burcio, Hugo González, Angel Arcos y Oscar Marcos).

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Pero al margen de minutos, presencias y ausencias, lo más importante del partido de esta tarde es evaluar si lo visto en el choque de hace una semana en el estadio del Sporting de Braga fue un simple espejismo o responde a algo más. El Celta tuvo ritmo y descaro ante un equipo que llevaba cuatro semanas más de trabajo y que el miércoles disputó el partido de previa de la Conference League (se impuso en Serbia al Pančevo por 0-1). La lógica decía que la diferencia entre ambos equipos debería haber sido más grande, pero el Celta compensó la falta de entrenamientos y de rodaje con una actuación «por encima de lo esperado» como el propio Claudio reconoció a la conclusión del duelo. Ahora llega una nueva oportunidad para comprobar la evolución del equipo y sobre todo para advertir si esa presión más alta que se vio frente a los portugueses va a ser una de las nuevas señas de identidad del equipo en esta temporada. No es tiempo de marcadores ni de conclusiones, sino de señales y eso es lo que irán buscando los celtistas que se sienten esta tarde en A Lomba o delante de la televisión.