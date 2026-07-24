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Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario, en directo
Las últimas noticias del mercado de fichajes y el verano en el Celta
El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.
A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.
A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.
Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.
Víctor P. Currás
El Celta ingresa diez veces más en «extras» que por ventas de jugadores: un millón de euros frente a 100.000
La gran venta anual del Celta de Vigo debía llegar antes del 30 de junio para cuadrar las cuentas del club en números positivos, pero julio va camino de completarse con una triste realidad en la dirección deportiva del club: se ha ingresado diez veces más en conceptos casi extraordinarios que por el traspaso de jugadores. Y ante esa situación, la llegada de nuevas caras al conjunto olívico continúa empantanada.
La noticia, aquí.
R. V.
Mundial 2026
El dorsal y nombre de Borja Iglesias, gratis hasta el 2 de agosto
Llevar a un campeón del mundo contigo, gratis. El Celta de Vigo ha lanzado el primero de sus homenajes a Borja Iglesias tras su título con la selección española con una importante promoción. Todos los aficionados podrán serigrafiar gratis su nombre y dorsal hasta el 2 de agosto.
La medida con el número 7 a la espalda se hará solo con las nuevas equipaciones de la temporada 2026/27 presentadas cuando el jugador estaba concentrado para la cita en EEUU, Canadá y México.
Víctor P. Currás
Mundial 2026
Gonzalo, el bebé vigués del Mundial que nació «en la prórroga»
Apenas tiene tres días de vida y ya puede presumir de equipación del Celta. Gonzalo Alvaz González nació el domingo 19 de julio mientras España y Argentina disputaban la final del Mundial. «Se hizo de rogar como el gol de la final, estaba en la prórroga», bromea su padre, Antonio Alvaz, quien apunta que el parto llegó el sexto día de la semana 40.
De hecho, ya tenían programada la inducción del mismo para el martes. Pero «la segunda estrella» de este matrimonio formado por la viguesa Bárbara González y el malagueño tenía que llegar de la mano de la del combinado de Luis de la Fuente. Cinco semanas antes, al comenzar el Mundial, tuvieron una amenaza de parto en Madrid que finalmente fue cancelada. El niño nacería en Galicia, donde pasan cada verano en Playa América.
Durante toda la tarde reinó la calma en el complejo hospitalario de Beade, donde solamente se alumbraron siete bebés en todo el día. Es por ello que las matronas y sanitarios pusieron el partido desde el control de la sala, por lo que podían escuchar por momentos la narración. A mayores, el padre lo tenía en su teléfono móvil sin volumen, echando un vistazo rápido cuando no estaba ayudando a su mujer con las contracciones. A las 21.49 horas, poco antes de que se pitara el final de la primera parte en el MetLife Stadium de Nueva York, Gonzalo salía al terreno de juego de la vida. El descanso lo pasó en el pecho de su madre y a las 23.14 horas gritaron los tres juntos el gol de Ferran Torres que daba el triunfo a la selección. «Lo cantamos todos juntos con los sanitarios y al acabar el partido, con el resto de médicos», añaden sus progenitores.
La tranquilidad reinó en la noche del domingo en el Álvaro Cunqueiro con 116 entradas en el servicio de Urgencias y 16 ingresos en todo ese turno. Los 331 pacientes atendidos son la cifra más baja de lo que va de julio. Esa situación se invirtió en el lunes, con el doble de pacientes y «mucha alegría y bromas» respecto al nacimiento. «Querían que le pusiera Ferran y mi suegro lo pedía como segundo nombre cuando fui al Registro», relata Antonio. En su habitación de la sanidad pública gallega han recibido como regalos el tradicional body de bebé y un ejemplar del FARO del lunes 20 con la imagen de los campeones en una portada doble para la posteridad.
Aunque él y su hermana Julieta de 17 meses ya se han ganado la etiqueta de «talismanes» para el Málaga CF, la primera camiseta que le regalaron ha sido la del club celeste. Quien sabe si en cuatro años lo veremos disfrutando del Mundial 2030 en Balaídos en uno de los veranos de su infancia.
R. V.
Pretemporada
Puesta a punto ante el Sporting
El Celta continúa su pretemporada en la Cidade Deportiva Afouteza, donde ayer el filial tuvo su primer partido contra el Sporting de Gijón. El cuadro asturiano será el siguiente rival del primer equipo, concretamente este sábado en A Lomba.
El club ha compartido en redes sociales varios clips del entrenamiento de este jueves.
Borja Refojos
Celta Fortuna 0 - Sporting de Gijón 2
Un Fortuna con celosías
Es la pretemporada tiempo de equivocarse, de aprender y de progresar. Es un filial un equipo para equivocarse, para aprender, para progresar. Con esta doble ración presente, era de esperar que el Celta Fortuna viviera en sus carnes toda la crudeza que implica el fútbol profesional. Que también es lo bonito de esta histórica temporada que afronta la escuadra de Fredi Álvarez en Segunda División. En cualquier caso, el Sporting de Gijón se llevó ayer la victoria en el estreno de la pretemporada céltica. Sucedió en Mos, en un partido marcado por las numerosas ausencias de futbolistas, cubiertas por una enorme cantidad de juveniles, y por lo caro que se pagan los errores ante futbolistas profesionales.
En cualquier caso, el resultado fue lo de menos. Lo de más, en lo positivo, fueron las buenas sensaciones colectivas en varios tramos de partido y el deslumbrante debut del adolescente David Sueiro. En lo negativo, las lesiones de Kibet y Oliveras en la primera parte.
Fueron dos de los pocos futbolistas con presencia continua en el filial del año pasado. Sin Coke Carrillo, Joel López, Hugo Burcio, Ángel Arco, Óscar Marcos y Hugo González, con el primer equipo, ni Antañón y Anxo, apurando sus vacaciones tras ganar la Eurocopa sub-19, Fredi superpobló sus dos alineaciones -una por tiempo- de juveniles o séniors de primer año. En esa extensa relación, sobresalió un chico de solo 15 años. David Sueiro dejó las mejores pinceladas de la segunda mitad. También Mateo Sobral, aún juvenil. El equipo bailó la música que ellos tocaron en el centro del campo. Gustosamente, por momentos. Pero sin dañar demasiado a un Sporting tranquilo y paciente, que buscaba su momento para golpear.
Víctor P. Currás
Mercado de fichajes
El Celta ingresa diez veces más en «extras» que por ventas de jugadores
La gran venta anual del Celta de Vigo debía llegar antes del 30 de junio para cuadrar las cuentas del club en números positivos, pero julio va camino de completarse con una triste realidad en la dirección deportiva del club: se ha ingresado diez veces más en conceptos casi extraordinarios que por el traspaso de jugadores. Y ante esa situación, la llegada de nuevas caras al conjunto olívico continúa empantanada.
Hacía años que no se recordaba un verano tan tranquilo o aburrido en el mercado de fichajes para los vigueses. Por el momento se han registrado siete bajas entre quienes acababan contrato, su periodo de cesión o se les aplicó la rescisión. La única salida "no programada" ha sido la de Hugo Sotelo, cedido al Levante UD, por unos modestos 100.000 euros durante una temporada. Eso sí, la opción de compra para el próximo verano es de 3 millones de euros, dos por debajo de su valor actual en Transfermarkt.
Borja Refojos
Pretemporada
Carl Starfelt y la incertidumbre
Carl Starfelt se incorporó a los entrenamientos del Celta tras gozar de unos cuantos días más de vacaciones que sus compañeros derivados de su participación en el Mundial con Suecia. Su regreso se produce con quórum en el club sobre su figura. Tanto la dirección deportiva que dirige Marco Garcés como el cuerpo técnico que comanda Claudio Giráldez consideran al sueco una pieza fundamental en el engranaje del equipo. No en vano, su sociedad con Javi Rodríguez y Marcos Alonso es la más repetida por el técnico porriñés la temporada pasada. Y aún así cierta incertidumbre rodea su figura.
Europa Press
Selección española
Vigo anuncia un homenaje a Borja Iglesias por ganar el Mundial
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que el Ayuntamiento llevará a cabo un homenaje al jugador del Celta Borja Iglesias tras ganar el Mundial de Fútbol con la Selección española.
Borja Refojos
Plantilla
En la variedad está el gusto ofensivo: Giráldez utilizó 31 tridentes en ataque distintos con el Celta
Bien sabido es el gusto por la rotación de Claudio Giráldez. Hacer partícipes a todos los futbolistas de su plantilla es una de las claves de su credo. Así lo está haciendo en el primer equipo del Celta pese a que muchos le dijeron que no podría extrapolar el modelo a la élite. Dentro de esa variabilidad general, la parcela ofensiva se lleva la palma. La pasada temporada, el técnico porriñés empleó hasta 31 tridentes de ataque distintos en los 55 encuentros oficiales del curso. Es la zona del campo con más diversidad, por delante de los 19 tercetos de centrales, 16 parejas de mediocentros y 13 dúos de carrileros diferentes que usó en sus onces.
Son cifras abrumadoras, que explican a la perfección la idea del entrenador del Celta. Lógicamente, hay matices que la propician. Por ejemplo, que Bryan Zaragoza se fuera en un mercado de invierno en el que regresó Fer López a préstamo. También el cambio de rol de Hugo Álvarez, que jugó casi siempre en ataque en el segundo tramo de la campaña. Caso similar al de Jones El Abdellaoui, que alternó el carril con el extremo. Además, las participaciones de jugadores del Fortuna como Antañón -en su única titularidad del ejercicio actuó en la última línea-, Hugo González o Ángel Arcos.
Borja Refojos
Celta Fortuna
El filial prende el fuego plateado
Es cierto que la histórica campaña del Celta Fortuna en Segunda División no se hará carne hasta la jornada inaugural de la categoría de plata. Pero, mientras tanto, hay tiempo para probar, aunque sea en forma de experimento, el fuego real. Por eso, el primer partido de la pretemporada desprende aroma a lo que se puede encontrar el filial este curso. El Sporting de Gijón, uno de los 21 rivales que tendrán que enfrentar los pupilos de Fredi Álvarez, medirá hoy a los celestes tras siete días de entrenamientos en Mos (19:00).
Allí, en la ciudad deportiva Afouteza, se va a disputar el partido. El conjunto rojiblanco está realizando su concentración de pretemporada en la instalación del Celta y allí competirá esta tarde contra su filial. El sábado doblará el envite celeste con un choque frente al primer equipo en el campo de A Lomba, en Vilagarcía.
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