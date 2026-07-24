El Celta ingresará en torno a un millón de euros por Miguel Rodríguez

El redondelano Miguel Rodríguez está a punto de regresar al fútbol español porque el Utrecht y el Alavés están cerca de cerrar el traspaso del atacante por una cantidad que estará entre los tres y cuatro millones en función de las variables que pacten ambos conjuntos. El Celta recibirá una parte de ese dinero porque acordó con el Utrecht el 50% de la plusvalía en un futuro traspaso. Si los holandeses lo compraron por algo más de un millón, a los vigueses podría corresponderles en torno a un millón y medio por esta operación. Todo depende de la cantidad que pacten Alavés y Utrecht.

Desde hace días se sabe que el Utrecht estaba negociando con un club de la Primera División española pero se mantenía la incógnita sobre el destino hasta que ayer trascendió finalmente que es el Alavés el conjunto que está cerca de hacerse con sus servicios.

Miguel Rodríguez se convirtió hace un año en jugador del Utrecht después de que el club holandés pagase algo más del millón que había pactado con el Celta como opción de compra. En esta última temporada tuvo cierto protagonismo con el conjunto de la Eredivisie. Jugó 24 partidos en el torneo local marcando tres goles; y trece en la Europa League añadiendo dos tantos, uno de ellos un golazo en el campo del Betis. Curiosamente no ha sido capaz de dar ninguna asistencia en toda la temporada pese a su estilo de juego.

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El redondelano, de 23 años, salió del Celta en 2024 en calidad de cedido y se desvinculó del equipo en el que se había formado en la segunda temporada aunque se quedó con el 50% de la plusvalía de una futura venta. Eso es lo que ahora le va a permitir aumentar la recaudación en concepto de ventas que por el momento apenas había dado rendimiento en lo que llevamos de verano.