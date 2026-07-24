El Celta ingresa diez veces más en «extras» que por ventas de jugadores: un millón de euros frente a 100.000

La gran venta anual del Celta de Vigo debía llegar antes del 30 de junio para cuadrar las cuentas del club en números positivos, pero julio va camino de completarse con una triste realidad en la dirección deportiva del club: se ha ingresado diez veces más en conceptos casi extraordinarios que por el traspaso de jugadores. Y ante esa situación, la llegada de nuevas caras al conjunto olívico continúa empantanada.

Hacía años que no se recordaba un verano tan tranquilo o aburrido en el mercado de fichajes para los vigueses. Por el momento se han registrado siete bajas entre quienes acababan contrato, su periodo de cesión o se les aplicó la rescisión. La única salida "no programada" ha sido la de Hugo Sotelo, cedido al Levante UD, por unos modestos 100.000 euros durante una temporada. Eso sí, la opción de compra para el próximo verano es de 3 millones de euros, dos por debajo de su valor actual en Transfermarkt.

En el resto de salidas y descartes no se ha podido rascar ni un solo euro. La salida de Óscar Mingueza al Crystal Palace y el retorno de Franco Cervi a Rosario se hicieron como agentes libres. Mihailo Ristic y Joseph Aidoo, con presencia casi testimonial como el argentino, continúan sin equipo. Y en casos como el de Marc Vidal, que ni llegó a debutar con el primer equipo, se tuvo que pagar para liberar su ficha.

A su vez, dos de los cedidos han regresado a los clubes donde el año pasado se afianzaron sin que se haya podido aprovechar esa situación. El «Séneca» de Manu Sánchez en Levante y Carlos Dotor en el Málaga solamente incluirá un menor pago en el salario de ambos futbolistas por parte del club vigués, que sigue sin recuperar la inversión realizada en ellos.

El Mundial como principal ingreso

Este inexistente flujo en caja se ha compensado con los éxitos deportivos. La convocatoria de Borja Iglesias y Carl Starfelt al Mundial aseguró un mínimo de 550.000 euros por la política de compensación de la FIFA a los clubes, 9.321 euros por cada día con su selección. El papel sobre el terreno de juego de ambos ha sido limitado, con 98 minutos contando los amistosos previos y uno para cada uno en su debut mundialista. Sin embargo, el pase de rondas de Suecia (dieciseisavos contra Francia) y, especialmente, la España campeona, han elevado la cifra final a 736.359 euros.

A ello hay que sumar otro pellizco procedente de Estados Unidos. El traspaso de Brais Méndez al Columbus Crew de la MLS por 6 millones de euros contabiliza por los mecanismos de solidaridad. La cifra de 255.000 euros supondrá una nueva plusvalía por una de las salidas de canteranos más sentidas por la afición, llegando a sonar su vuelta a Balaídos este verano en varias ocasiones. En este mismo concepto podría llegar una suma que permita rebasar esa cifra del millón si se confirma, tal y como apuntan desde Países Bajos, el traspaso de Miguel Rodríguez del Utrecht a un club de La Liga.

Esta falta de ingresos ha lastrado cualquier operación pretendida por el club, que sigue siendo uno de los seis de Primera que aún no ha realizado ni un solo gasto en fichajes. En mercados anteriores Marco Garcés logró facturar por descartes como Jonathan Bamba (3,5 millones), Tadeo Allende (5 millones) o incluso Luca de la Torre (300.000 euros). Sin embargo, futbolistas con fichas elevadas y que no cuentan para Giráldez como Carles Pérez y Unai Núñez continúan entrenándose en Afouteza sin destino a la vista.

Es la paradoja a la que se enfrenta un club obligado a vender cada verano: entra más dinero por «extras» que por traspasos.