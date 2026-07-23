Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario, en directo

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Borja Refojos Starfelt, durante el entrenamiento con el Celta. / RC Celta Pretemporada Carl Starfelt y la incertidumbre Carl Starfelt se incorporó a los entrenamientos del Celta tras gozar de unos cuantos días más de vacaciones que sus compañeros derivados de su participación en el Mundial con Suecia. Su regreso se produce con quórum en el club sobre su figura. Tanto la dirección deportiva que dirige Marco Garcés como el cuerpo técnico que comanda Claudio Giráldez consideran al sueco una pieza fundamental en el engranaje del equipo. No en vano, su sociedad con Javi Rodríguez y Marcos Alonso es la más repetida por el técnico porriñés la temporada pasada. Y aún así cierta incertidumbre rodea su figura. Lee aquí toda la noticia.

Europa Press Borja Iglesias sostiene el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol. / DPA vía Europa Press Selección española Vigo anuncia un homenaje a Borja Iglesias por ganar el Mundial El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que el Ayuntamiento llevará a cabo un homenaje al jugador del Celta Borja Iglesias tras ganar el Mundial de Fútbol con la Selección española. Lee aquí toda la información.

Borja Refojos Iago Aspas, Williot Swedberg y Borja Iglesias formaron el tridente de ataque más utilizado por Claudio el pasado curso (seis veces). / Sabrina Ceballos Plantilla En la variedad está el gusto ofensivo: Giráldez utilizó 31 tridentes en ataque distintos con el Celta Bien sabido es el gusto por la rotación de Claudio Giráldez. Hacer partícipes a todos los futbolistas de su plantilla es una de las claves de su credo. Así lo está haciendo en el primer equipo del Celta pese a que muchos le dijeron que no podría extrapolar el modelo a la élite. Dentro de esa variabilidad general, la parcela ofensiva se lleva la palma. La pasada temporada, el técnico porriñés empleó hasta 31 tridentes de ataque distintos en los 55 encuentros oficiales del curso. Es la zona del campo con más diversidad, por delante de los 19 tercetos de centrales, 16 parejas de mediocentros y 13 dúos de carrileros diferentes que usó en sus onces. Son cifras abrumadoras, que explican a la perfección la idea del entrenador del Celta. Lógicamente, hay matices que la propician. Por ejemplo, que Bryan Zaragoza se fuera en un mercado de invierno en el que regresó Fer López a préstamo. También el cambio de rol de Hugo Álvarez, que jugó casi siempre en ataque en el segundo tramo de la campaña. Caso similar al de Jones El Abdellaoui, que alternó el carril con el extremo. Además, las participaciones de jugadores del Fortuna como Antañón -en su única titularidad del ejercicio actuó en la última línea-, Hugo González o Ángel Arcos.

Borja Refojos El cuerpo técnico y los futbolistas del filial celeste llevan una semana trabajando en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Afouteza. / RCCV Celta Fortuna El filial prende el fuego plateado Es cierto que la histórica campaña del Celta Fortuna en Segunda División no se hará carne hasta la jornada inaugural de la categoría de plata. Pero, mientras tanto, hay tiempo para probar, aunque sea en forma de experimento, el fuego real. Por eso, el primer partido de la pretemporada desprende aroma a lo que se puede encontrar el filial este curso. El Sporting de Gijón, uno de los 21 rivales que tendrán que enfrentar los pupilos de Fredi Álvarez, medirá hoy a los celestes tras siete días de entrenamientos en Mos (19:00). Allí, en la ciudad deportiva Afouteza, se va a disputar el partido. El conjunto rojiblanco está realizando su concentración de pretemporada en la instalación del Celta y allí competirá esta tarde contra su filial. El sábado doblará el envite celeste con un choque frente al primer equipo en el campo de A Lomba, en Vilagarcía. Puedes leer la información completa en este enlace.

Borja Refojos Manu Sánchez regresa al Levante, en el que jugó el curso pasado. / Javier Borrego / AFP7 / Europa P Mercado de fichajes Se oficilizan las cesiones de Manu Sánchez y Carlos Dotor El Celta sigue avanzando en su operación salida y ayer revistió de oficialidad dos nuevas cesiones que llevaban un par de días perfiladas. Manu Sánchez y Carlos Dotor jugarán la próxima temporada con la misma camiseta que la anterior. El lateral zurdo vuelve al Levante, mientras que el centrocampista madrileño regresa al Málaga, con el que ascendió a Primera hace un mes, para competir en la máxima categoría. En el caso de Manu, su vuelta a Orriols implica que el club granota asuma un porcentaje mayor de la ficha del futbolista que el que tuvo el año pasado. Asimismo, Celta y Levante han acordado establecer una opción de compra, tal como en la cesión del año pasado. Finalmente, el club valenciano no la ejecutó y ha logrado tener otra vez al futbolista de prestado. Puedes leer la información completa en este enlace.

R. V. El lateral extremeño, en su presentación. / Alba Villar Parte médico Javi Galán sufre una rotura fibrilar en el recto femoral El parte médico del Celta cuenta con un nuevo inquilino. Javi Galán sufre una rotura fibrilar de grado bajo en el recto femoral de su pierna izquierda que lo mantendrá apartado de los entrenamientos durante un periodo que, si bien no ha sido precisado, puede rondar las dos semanas. La lesión no reviste excesiva gravedad, pero sí que es incómoda al producirse en un momento importante como es la pretemporada. Sobre todo para un futbolista que, aunque cumple su segunda etapa en Vigo, se estrena a las órdenes de Claudio Giráldez. El carrilero pacense notó una molestia tras efectuar una carrera en el partido amistoso del pasado domingo en Braga. Un pinchazo que resultó ser esa pequeña rotura. Así lo confirmó la ecografía a la que se sometió estos días. Por el momento, el extremeño debe someterse a fisioterapia a la espera de comprobar cómo evoluciona la dolencia. Puedes leer la información completa en este enlace.

Jon Zabala Javier Bardem y Borja Iglesias celebran sobre el césped del MetLife Stadium. / Europa Press Mundial 2026 Borja Iglesias, una «superestrella» también en redes sociales La victoria mundialista de la selección española trasciende más allá de lo meramente deportivo, además de la réplica de la copa y el anillo conmemorativo los campeones del mundo han tenido una gran repercusión en sus redes sociales. Borja Iglesias no ha sido menos, su honestidad y su personalidad tan atrevida le han convertido en uno de los jugadores más queridos de La Roja y así lo demuestran sus números en las plataformas digitales. En Instagram, los 510.000 seguidores que tenía el 30 de mayo cuando comenzó la concentración para el Mundial se han convertido en 790 mil a 21 de julio, en Tiktok, donde el santiagués publica vídeos más improvisados, también ha crecido de los 460 mil a finales de mayo a los 621 mil tras la celebración del título, un 35% más que antes de la cita en Norteamérica. Además del éxito mediático el gallego se ha embolsado los 750.000 euros como premio económico por convertirse en campeón del mundo. El delantero es mucho más que un jugador de fútbol. El «Panda» siempre ha sido uno de los pioneros en alzar la voz en el vestuario profesional para defender causas sociales y mostrar sin tapujos sus principios. Pese a su escueta participación deportiva en el Mundial —donde apenas sumó un minuto en la victoria de octavos de final frente a Portugal—, el ariete gallego se ha consolidado como uno de los grandes protagonistas de la selección de Luis de la Fuente durante todo el campeonato. Puedes leer la información completa en este enlace.

Pablo Martínez Borja Iglesias posa con sus familiares y amigos después de convertirse en campeón del mundo con España. / X Mundial 2026 El otro Mundial de Borja Iglesias: dos minutos, una confusión y el último saludo Borja Iglesias Quintás (Santiago de Compostela, 1993) ya forma parte de un elenco de deportistas muy selecto. En toda la historia del deporte poco más de 400 futbolistas han logrado levantar el centelleante trofeo de la Copa del Mundo en sus casi cien años de existencia. El santiagués ingresa ahora, tras la gesta de España en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá, en esta prestigiosa lista y además se convierte en el primer jugador gallego en alzarse con el título con la selección española. El 'Panda' recoge el testigo de aquellos paisanos que lograron alcanzar la gloria en el escenario futbolístico de mayor exigencia, pero ejerciendo un rol diferente al del compostelano. Caso de Juan José García Cota, médico de la 'Roja' entre 2010 y 2022, el cual lideró el equipo facultativo de la selección que bordó en Sudáfrica su primera estrella. Borja ha reeditado la hazaña del estradense desde el terreno de juego, igualando un hito vigente desde hace prácticamente un siglo. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor P. Currás Jugadores del Leganés entrenando en Barreiro esta pretemporada / FdV Pretemporada El Leganés se traslada a Vigo para su pretemporada Vigo se convierte en un refugio climático para los equipos de La Liga Hypermotion. El aumento de las temperaturas en buena parte del sur de España y las buenas instalaciones de la ciudad han hecho que hasta dos clubes de Segunda hayan puesto sus ojos en ella para realizar sus stages de pretemporada. El Sporting de Gijón lo hace en la Cidade Deportiva Afouteza, desde donde se trasladará este sábado a Vilagarcía para jugar un amistoso contra el Celta en A Lomba. Y en Barreiro se ha sumado esta semana el CD Leganés. «Seguimos traballando para consolidarnos como un destino de referencia en Galicia para clubs profesionais. Benvidos a Vigo e moita sorte na preparación da nova tempada!», expresó el club en sus redes sociales para agradecer esta apuesta.