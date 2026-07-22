En la variedad está el gusto ofensivo

Bien sabido es el gusto por la rotación de Claudio Giráldez. Hacer partícipes a todos los futbolistas de su plantilla es una de las claves de su credo. Así lo está haciendo en el primer equipo del Celta pese a que muchos le dijeron que no podría extrapolar el modelo a la élite. Dentro de esa variabilidad general, la parcela ofensiva se lleva la palma. La pasada temporada, el técnico porriñés empleó hasta 31 tridentes de ataque distintos en los 55 encuentros oficiales del curso. Es la zona del campo con más diversidad, por delante de los 19 tercetos de centrales, 16 parejas de mediocentros y 13 dúos de carrileros diferentes que usó en sus onces.

Son cifras abrumadoras, que explican a la perfección la idea del entrenador del Celta. Lógicamente, hay matices que la propician. Por ejemplo, que Bryan Zaragoza se fuera en un mercado de invierno en el que regresó Fer López a préstamo. También el cambio de rol de Hugo Álvarez, que jugó casi siempre en ataque en el segundo tramo de la campaña. Caso similar al de Jones El Abdellaoui, que alternó el carril con el extremo. Además, las participaciones de jugadores del Fortuna como Antañón -en su única titularidad del ejercicio actuó en la última línea-, Hugo González o Ángel Arcos.

En total, Claudio empleó al menos una vez como titulares en ataque a Iago Aspas, Borja Iglesias, Ferran Jutglà, Pablo Durán, Williot Swedberg, Bryan Zaragoza, Fer López, Hugo Álvarez, Jones El Abdellaoui, Franco Cervi, Ángel Arcos, Andrés Antañón y Hugo González. Un total de 13 futbolistas. Un número alto, del que deriva esta masiva variabilidad de combinaciones para el tridente ofensivo, además de las siempre pertinentes lesiones y sanciones.

El trío más repetido en las alineaciones titulares del técnico de Porriño es el que forman Aspas, Swedberg y Borja Iglesias. Seis veces compartieron once. Lo más curioso es que solo una fue en Liga. Las otras cinco ocasiones corresponden a la Europa League. Un 35.7% de los 14 choques disputados. Porcentaje muy reseñable tratándose de Claudio. De hecho, solo Pablo Durán, Bryan Zaragoza y el propio Aspas repitieron como tridente en la competición continental. Lo hicieron dos veces, las mismas que en el torneo doméstico. Es el tercer trío más utilizado (4). En el resto de duelos, siete, el preparador louriñés salió con otras tantas combinaciones ofensivas.

Al contrario de lo que podría parecer, esta variabilidad se dispara todavía más en Liga. El trío de ataque más usado por Giráldez en sus equipos titulares ligueros es el que formaron Jutglà, Swedberg y Borja Iglesias. Y solo partieron juntos en cuatro de las 38 jornadas. Eso supone poco más del 10%. Un porcentaje irrisorio en comparación con la mayoría de equipos de la competición. También partieron de cara en un duelo continental. En total, cinco veces a lo largo de la temporada. Es el segundo tridente más empleado. A partir de aquí, Claudio inició tres veces en la misma formación ofensiva con Jutglà, Pablo Durán y Hugo Álvarez -todas ellas en Liga- y con Aspas, Jutglà y Durán -dos en Liga y una en Europa League-.

El preparador louriñés repitió dos veces ocho tríos el pasado curso. Swedberg, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza partieron juntos en un once liguero y otro europeo. Exactamente el mismo caso que Fer López, Pablo Durán y el propio atacante sueco. Las otras seis repeticiones se dieron únicamente en Liga. Se trata de los tridentes integrados por Pablo Durán, Borja Iglesias y Jutglà; por Aspas, Jutglà y Swedberg; por Durán, Borja y Williot; por el morracense, el compostelano y Bryan Zaragoza; por Hugo Álvarez, el tomiñés y el andauz; y por el propio ourensano junto a Aspas y a Jutglà.

A partir de aquí, Giráldez sacó de inicio hasta 18 combinaciones diferentes. Y únicas. Todas ellas fueron utilizadas una sola vez en los once titulares de la temporada. Es el caso de las tres rondas de Copa, que tuvieron tridentes originales. Contra el Puerto de Vega asturiano, en la primera ronda, iniciaron Franco Cervi, Hugo Álvarez y Hugo González, del Fortuna. Ante el Sant Andreu partieron en el once el propio canterano ourensano, Ferran Jutglà, en su vuelta a casa, y Williot Swedberg. En la eliminación de Albacete, los titulares fueron Iago Aspas, Jones El Abdellaoui y, nuevamente, Hugo Álvarez.

Luego surgen 15 tripletas exclusivas más. Tres fueron usadas en Europa League, incluída la única titularidad de Arcos, junto a Jutglà y Borja Iglesias en Ludogorets. Una docena más se emplearon en Liga. También la del debut en Primera de Andrés Antañón, que jugó en ataque con Swedberg y Pablo Durán ante el Real Oviedo. En total, 31 combinaciones diferentes. Porque en la variedad está el gusto.