Un Fortuna con celosías

Es la pretemporada tiempo de equivocarse, de aprender y de progresar. Es un filial un equipo para equivocarse, para aprender, para progresar. Con esta doble ración presente, era de esperar que el Celta Fortuna viviera en sus carnes toda la crudeza que implica el fútbol profesional. Que también es lo bonito de esta histórica temporada que afronta la escuadra de Fredi Álvarez en Segunda División. En cualquier caso, el Sporting de Gijón se llevó ayer la victoria en el estreno de la pretemporada céltica. Sucedió en Mos, en un partido marcado por las numerosas ausencias de futbolistas, cubiertas por una enorme cantidad de juveniles, y por lo caro que se pagan los errores ante futbolistas profesionales.

En cualquier caso, el resultado fue lo de menos. Lo de más, en lo positivo, fueron las buenas sensaciones colectivas en varios tramos de partido y el deslumbrante debut del adolescente David Sueiro. En lo negativo, las lesiones de Kibet y Oliveras en la primera parte.

Fueron dos de los pocos futbolistas con presencia continua en el filial del año pasado. Sin Coke Carrillo, Joel López, Hugo Burcio, Ángel Arco, Óscar Marcos y Hugo González, con el primer equipo, ni Antañón y Anxo, apurando sus vacaciones tras ganar la Eurocopa sub-19, Fredi superpobló sus dos alineaciones -una por tiempo- de juveniles o séniors de primer año. En esa extensa relación, sobresalió un chico de solo 15 años. David Sueiro dejó las mejores pinceladas de la segunda mitad. También Mateo Sobral, aún juvenil. El equipo bailó la música que ellos tocaron en el centro del campo. Gustosamente, por momentos. Pero sin dañar demasiado a un Sporting tranquilo y paciente, que buscaba su momento para golpear.

Ese instante llegó cuando Gaspar sacó un zapatazo desde media distancia. Inapelable. El problema estuvo en el excesivo tiempo que tuvo el capitán visitante para prepararse. Más claros fueron los errores del segundo tanto, que incluyeron un fallo en la salida de balón del portero Marcos González y la falta de activación defensiva céltica ante la ofensiva asturiana, que anotó por medio de Pablo García después de dos intentos previos, uno con larguero incluido.

La sensación en el juego no era para perder 0-2. Pero las áreas pensaban otra cosa. El Fortuna no generó ocasión alguna, mientras que el Sporting tuvo dos más con Juan Otero, amén de los goles. Claro aprendizaje para lo que viene.

La segunda parte seguro que sirvió a ambos entrenadores para extraer conclusiones. Pero en cuanto a lo requerido en una crónica periodística, no hubo demasiado que contar. El segundo once de Fredi solo tuvo a Meixús y a Gavián entre los habituales del año pasado. Caio Barone en la portería -con una buena parada incluida- como miembro de la plantilla del año pasado. Los demás, juveniles o novatos. A los celestes les faltó picante y los rojiblancos no parecían querer tenerlo. Unos cuantos disparos lejanos y mucho centro del campo.

Con este ritmo propio de estas alturas del curso terminó el choque. El canterano del Celta Miguel Conde anotó un gol para el Sporting que fue anulado por fuera de juego poco antes del pitido final.

Como si fuera un videojuego, el Sporting de Gijón pasa al siguiente nivel y se medirá al Celta el sábado en Vilagarcía. Para el filial, el test sirve a Fredi para ver a sus juveniles con fuego real. Y para seguir edificando el histórico proyecto del Fortuna en el fútbol profesional a falta de los futbolistas que puedan cubrir las celosías de este edificio en construcción.

«Tres o cuatro fichajes»

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Al término del partido, Fredi Álvarez incidió en su idea de que necesita «tres o cuatro fichajes» para afrontar la temporada. «Lo ideal es que estén aquí cuanto antes», remarcó el técnico morracense, satisfecho con la probatura.