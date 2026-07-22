Vigo anuncia un homenaje a Borja Iglesias por ganar el Mundial

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que el Ayuntamiento llevará a cabo un homenaje al jugador del Celta Borja Iglesias tras ganar el Mundial de Fútbol con la Selección española.

El regidor ha celebrado que el Panda se haya convertido en campeón del mundo, por lo que el gobierno local organizará un homenaje por el «éxito» conseguido «con el nombre del Celta detrás de él».

«Será una forma de distinguir una gran acción deportiva», ha sentenciado Caballero, sin dar más detalles de cuándo será y en qué consistirá el homenaje.