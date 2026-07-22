Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario, en directo

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Borja Refojos El cuerpo técnico y los futbolistas del filial celeste llevan una semana trabajando en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Afouteza. / RCCV Celta Fortuna El filial prende el fuego plateado Es cierto que la histórica campaña del Celta Fortuna en Segunda División no se hará carne hasta la jornada inaugural de la categoría de plata. Pero, mientras tanto, hay tiempo para probar, aunque sea en forma de experimento, el fuego real. Por eso, el primer partido de la pretemporada desprende aroma a lo que se puede encontrar el filial este curso. El Sporting de Gijón, uno de los 21 rivales que tendrán que enfrentar los pupilos de Fredi Álvarez, medirá hoy a los celestes tras siete días de entrenamientos en Mos (19:00). Allí, en la ciudad deportiva Afouteza, se va a disputar el partido. El conjunto rojiblanco está realizando su concentración de pretemporada en la instalación del Celta y allí competirá esta tarde contra su filial. El sábado doblará el envite celeste con un choque frente al primer equipo en el campo de A Lomba, en Vilagarcía. Puedes leer la información completa en este enlace.

Borja Refojos Manu Sánchez regresa al Levante, en el que jugó el curso pasado. / Javier Borrego / AFP7 / Europa P Mercado de fichajes Se oficilizan las cesiones de Manu Sánchez y Carlos Dotor El Celta sigue avanzando en su operación salida y ayer revistió de oficialidad dos nuevas cesiones que llevaban un par de días perfiladas. Manu Sánchez y Carlos Dotor jugarán la próxima temporada con la misma camiseta que la anterior. El lateral zurdo vuelve al Levante, mientras que el centrocampista madrileño regresa al Málaga, con el que ascendió a Primera hace un mes, para competir en la máxima categoría. En el caso de Manu, su vuelta a Orriols implica que el club granota asuma un porcentaje mayor de la ficha del futbolista que el que tuvo el año pasado. Asimismo, Celta y Levante han acordado establecer una opción de compra, tal como en la cesión del año pasado. Finalmente, el club valenciano no la ejecutó y ha logrado tener otra vez al futbolista de prestado. Puedes leer la información completa en este enlace.

R. V. El lateral extremeño, en su presentación. / Alba Villar Parte médico Javi Galán sufre una rotura fibrilar en el recto femoral El parte médico del Celta cuenta con un nuevo inquilino. Javi Galán sufre una rotura fibrilar de grado bajo en el recto femoral de su pierna izquierda que lo mantendrá apartado de los entrenamientos durante un periodo que, si bien no ha sido precisado, puede rondar las dos semanas. La lesión no reviste excesiva gravedad, pero sí que es incómoda al producirse en un momento importante como es la pretemporada. Sobre todo para un futbolista que, aunque cumple su segunda etapa en Vigo, se estrena a las órdenes de Claudio Giráldez. El carrilero pacense notó una molestia tras efectuar una carrera en el partido amistoso del pasado domingo en Braga. Un pinchazo que resultó ser esa pequeña rotura. Así lo confirmó la ecografía a la que se sometió estos días. Por el momento, el extremeño debe someterse a fisioterapia a la espera de comprobar cómo evoluciona la dolencia. Puedes leer la información completa en este enlace.

Jon Zabala Javier Bardem y Borja Iglesias celebran sobre el césped del MetLife Stadium. / Europa Press Mundial 2026 Borja Iglesias, una «superestrella» también en redes sociales La victoria mundialista de la selección española trasciende más allá de lo meramente deportivo, además de la réplica de la copa y el anillo conmemorativo los campeones del mundo han tenido una gran repercusión en sus redes sociales. Borja Iglesias no ha sido menos, su honestidad y su personalidad tan atrevida le han convertido en uno de los jugadores más queridos de La Roja y así lo demuestran sus números en las plataformas digitales. En Instagram, los 510.000 seguidores que tenía el 30 de mayo cuando comenzó la concentración para el Mundial se han convertido en 790 mil a 21 de julio, en Tiktok, donde el santiagués publica vídeos más improvisados, también ha crecido de los 460 mil a finales de mayo a los 621 mil tras la celebración del título, un 35% más que antes de la cita en Norteamérica. Además del éxito mediático el gallego se ha embolsado los 750.000 euros como premio económico por convertirse en campeón del mundo. El delantero es mucho más que un jugador de fútbol. El «Panda» siempre ha sido uno de los pioneros en alzar la voz en el vestuario profesional para defender causas sociales y mostrar sin tapujos sus principios. Pese a su escueta participación deportiva en el Mundial —donde apenas sumó un minuto en la victoria de octavos de final frente a Portugal—, el ariete gallego se ha consolidado como uno de los grandes protagonistas de la selección de Luis de la Fuente durante todo el campeonato. Puedes leer la información completa en este enlace.

Pablo Martínez Borja Iglesias posa con sus familiares y amigos después de convertirse en campeón del mundo con España. / X Mundial 2026 El otro Mundial de Borja Iglesias: dos minutos, una confusión y el último saludo Borja Iglesias Quintás (Santiago de Compostela, 1993) ya forma parte de un elenco de deportistas muy selecto. En toda la historia del deporte poco más de 400 futbolistas han logrado levantar el centelleante trofeo de la Copa del Mundo en sus casi cien años de existencia. El santiagués ingresa ahora, tras la gesta de España en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá, en esta prestigiosa lista y además se convierte en el primer jugador gallego en alzarse con el título con la selección española. El 'Panda' recoge el testigo de aquellos paisanos que lograron alcanzar la gloria en el escenario futbolístico de mayor exigencia, pero ejerciendo un rol diferente al del compostelano. Caso de Juan José García Cota, médico de la 'Roja' entre 2010 y 2022, el cual lideró el equipo facultativo de la selección que bordó en Sudáfrica su primera estrella. Borja ha reeditado la hazaña del estradense desde el terreno de juego, igualando un hito vigente desde hace prácticamente un siglo. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor P. Currás Jugadores del Leganés entrenando en Barreiro esta pretemporada / FdV Pretemporada El Leganés se traslada a Vigo para su pretemporada Vigo se convierte en un refugio climático para los equipos de La Liga Hypermotion. El aumento de las temperaturas en buena parte del sur de España y las buenas instalaciones de la ciudad han hecho que hasta dos clubes de Segunda hayan puesto sus ojos en ella para realizar sus stages de pretemporada. El Sporting de Gijón lo hace en la Cidade Deportiva Afouteza, desde donde se trasladará este sábado a Vilagarcía para jugar un amistoso contra el Celta en A Lomba. Y en Barreiro se ha sumado esta semana el CD Leganés. «Seguimos traballando para consolidarnos como un destino de referencia en Galicia para clubs profesionais. Benvidos a Vigo e moita sorte na preparación da nova tempada!», expresó el club en sus redes sociales para agradecer esta apuesta.

Borja Refojos El canterano ejecuta un pase ante la presión de Balde en el Celta-Barcelona de la temporada pasada. / Jose Lores / Jose Lores Mercado de fichajes Manu Fernández medita su futuro Las pretemporadas son periodos de cambios. Nuevas dinámicas en los equipos, probaturas tácticas en entrenamientos y partidos y objetivos renovados para el curso entrante. Pero esto no atañe únicamente a lo colectivo. Son semanas de ajetreo individual, con idas y venidas, con salidas y entradas, con marchas y llegadas. El Celta no es ajeno a todo ello y se encuentra en pleno proceso de aligerar su amplia plantilla. Oficial es ya la de Sotelo al Levante y sabido es el propósito de colocar a los jugadores cedidos. Pero ahí no termina el asunto. Manu Fernández fue el único futbolista sano del primer equipo que se quedó fuera de la lista de convocados para el primer partido de preparación, en el campo del Braga, el pasado domingo. Una declaración de intenciones. No fue plato de buen gusto para el central ferrolano, que ha tenido un par de días para digerir la situación antes de regresar a los entrenamientos ayer. Esta decisión deja claro que Claudio Giráldez prefiere que el canterano se busque equipo para poder jugar con regularidad en la temporada entrante. Puedes

R. V. El centrocampista vigués ya posó ayer con su nueva camiseta. / Levante Mercado de fichajes Hugo Sotelo ya posa con el Levante y Dotor se marcha al Málaga La operación salida pisa el acelerador en el Celta. Esta tarde se barnizó de oficialidad la cesión por una temporada de Hugo Sotelo al Levante, que llevaba cocinándose más de una semana. El centrocampista vigués llegó por la mañana a Valencia para pasar el reconocimiento médico, firmar su nuevo contrato y hacerse la fotos pertinentes con su nueva camiseta. Además también completó su primer entrenamiento a las órdenes de su nuevo técnico junto a los que serán sus compañeros este curso. Puedes leer la información completa en este enlace.

Rafa Esteve Hugo Sotelo está a punto de ser oficializado como la tercera incorporación del Levante UD / Bustamante Mercado de fichajes Hugo Sotelo, ya en Valencia para convertirse en el cuarto fichaje del Levante Hugo Sotelo está a punto de ser oficializado como la cuarta incorporación del Levante UD. El centrocampista procedente del Celta de Vigo, tal y como ha podido cazar SUPER, se encuentra en las oficinas del Ciutat de València para firmar el contrato de cesión que le vinculará al club levantinista hasta final de temporada. La operación se cerró en 100.000 euros y una opción de compra no obligatoria de 3 millones por el 50 por cien de sus derechos, según informó el diario AS, mientras la entidad granota tacha de su lista de objetivos a un centrocampista talentoso que en Orriols quiere disfrutar de las oportunidades que no ha tenido en Balaídos. A sus 22 años, Hugo Sotelo aterriza en el Ciutat de València para explotar sus virtudes como mediocampista organizador. Puedes leer la información completa en este enlace.