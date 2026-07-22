El Celta Fortuna prende el fuego plateado

Es cierto que la histórica campaña del Celta Fortuna en Segunda División no se hará carne hasta la jornada inaugural de la categoría de plata. Pero, mientras tanto, hay tiempo para probar, aunque sea en forma de experimento, el fuego real. Por eso, el primer partido de la pretemporada desprende aroma a lo que se puede encontrar el filial este curso. El Sporting de Gijón, uno de los 21 rivales que tendrán que enfrentar los pupilos de Fredi Álvarez, medirá hoy a los celestes tras siete días de entrenamientos en Mos (19:00).

Allí, en la ciudad deportiva Afouteza, se va a disputar el partido. El conjunto rojiblanco está realizando su concentración de pretemporada en la instalación del Celta y allí competirá esta tarde contra su filial. El sábado doblará el envite celeste con un choque frente al primer equipo en el campo de A Lomba, en Vilagarcía.

El duelo servirá para ver las evoluciones de ambos conjuntos. Como es normal en un amistoso, y más en el primero de la pretemporada, habrá numerosas probaturas sobre el césped mosense. Fredi podrá ver el nivel competitivo de sus futbolistas. La gran mayoría debutarán en fútbol profesional, igual que el propio Fortuna.

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No jugarán, por estar con el primer equipo, Ángel Arcos, Óscar Marcos, Hugo Burcio, Joel López, Hugo González, Coke Carrillo y Bernard Somuah. Tampoco Andrés Antañón ni Anxo, campeones de Europa sub-19, que están disfrutando de unos días de vacaciones. Sí participarán varios juveniles como Iago Barreiros, Mateo Sobral, Pedro Ildefonso, Raúl Chirveches, David Sueiro, Noa Rodríguez o Diego Matute.