El mercado
Se oficializan las cesiones de Manu Sánchez y Carlos Dotor
Ambos futbolistas renuevan sus préstamos: el lateral zurdo con el Levante y el centrocampista madrileño con el ascendido Málaga
El Celta sigue avanzando en su operación salida y ayer revistió de oficialidad dos nuevas cesiones que llevaban un par de días perfiladas. Manu Sánchez y Carlos Dotor jugarán la próxima temporada con la misma camiseta que la anterior.
El lateral zurdo vuelve al Levante, mientras que el centrocampista madrileño regresa al Málaga, con el que ascendió a Primera hace un mes, para competir en la máxima categoría.
En el caso de Manu, su vuelta a Orriols implica que el club granota asuma un porcentaje mayor de la ficha del futbolista que el que tuvo el año pasado. Asimismo, Celta y Levante han acordado establecer una opción de compra, tal como en la cesión del año pasado. Finalmente, el club valenciano no la ejecutó y ha logrado tener otra vez al futbolista de prestado.
En cuanto a Dotor, su vuelta al Málaga se establece nuevamente por un préstamo de una temporada. En cualquier caso, igual que Manu, su contrato con el Celta es hasta 2028, por lo que esta es la última oportunidad para ambos de ganarse un sitio en la plantilla.
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