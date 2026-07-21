La pretemporada
Manu Fernández medita su futuro
El central ferrolano tiene claro que irá de la mano del Celta y valora la posibilidad de salir cedido después de quedarse fuera de la lista contra el Braga
Las pretemporadas son periodos de cambios. Nuevas dinámicas en los equipos, probaturas tácticas en entrenamientos y partidos y objetivos renovados para el curso entrante. Pero esto no atañe únicamente a lo colectivo. Son semanas de ajetreo individual, con idas y venidas, con salidas y entradas, con marchas y llegadas.
El Celta no es ajeno a todo ello y se encuentra en pleno proceso de aligerar su amplia plantilla. Oficial es ya la de Sotelo al Levante y sabido es el propósito de colocar a los jugadores cedidos. Pero ahí no termina el asunto. Manu Fernández fue el único futbolista sano del primer equipo que se quedó fuera de la lista de convocados para el primer partido de preparación, en el campo del Braga, el pasado domingo. Una declaración de intenciones.
No fue plato de buen gusto para el central ferrolano, que ha tenido un par de días para digerir la situación antes de regresar a los entrenamientos ayer. Esta decisión deja claro que Claudio Giráldez prefiere que el canterano se busque equipo para poder jugar con regularidad en la temporada entrante.
Por ese motivo, Manu medita esta posibilidad. Su preferencia es seguir en Vigo, donde se encuentra muy a gusto. Tanto a nivel deportivo como personal. Además, el ferrolano siente que está capacitado para competir por un puesto y dar rendimiento cuando juegue.
No obstante, también tiene muy claro que no quiere causar problemas y que va a ir de la mano del club en todo lo que le indique. Si la mejor solución para todas las partes es salir cedido, Manu, con contrato hasta 2028, lo aceptará sin problema. De hecho, ha habido algún interés inicial de distintos equipos, por lo que encontrar un destino que pueda resultar atractivo para el canterano no parece un problema. Por el momento, Fernández seguirá trabajando mientras medita su futuro a la espera de acontecimientos.
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