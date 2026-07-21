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La enfermería

Javi Galán sufre una rotura fibrilar en el recto femoral

El lateral pacense sufrió un pinchazo en el partido ante el Braga y la ecografía confirmó la lesión

El lateral extremeño, en su presentación.

El lateral extremeño, en su presentación. / Alba Villar / Alba Villar

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R. V.

El parte médico del Celta cuenta con un nuevo inquilino. Javi Galán sufre una rotura fibrilar de grado bajo en el recto femoral de su pierna izquierda que lo mantendrá apartado de los entrenamientos durante un periodo que, si bien no ha sido precisado, puede rondar las dos semanas.

La lesión no reviste excesiva gravedad, pero sí que es incómoda al producirse en un momento importante como es la pretemporada. Sobre todo para un futbolista que, aunque cumple su segunda etapa en Vigo, se estrena a las órdenes de Claudio Giráldez.

El carrilero pacense notó una molestia tras efectuar una carrera en el partido amistoso del pasado domingo en Braga. Un pinchazo que resultó ser esa pequeña rotura. Así lo confirmó la ecografía a la que se sometió estos días. Por el momento, el extremeño debe someterse a fisioterapia a la espera de comprobar cómo evoluciona la dolencia.

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En otro orden de cosas, Ilaix Moriba empezó ayer a realizar parte del entrenamiento con el grupo. El mediocentro guineano evoluciona correctamente de tenosivitis de su tendón de Aquiles derecho. Por su parte, Pablo Durán continúa trabajando en solitario en la recuperación de su operación de hombro en mayo.

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