Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario, en directo

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

R. V. El centrocampista vigués ya posó ayer con su nueva camiseta. / Levante Mercado de fichajes Hugo Sotelo ya posa con el Levante y Dotor se marcha al Málaga La operación salida pisa el acelerador en el Celta. Esta tarde se barnizó de oficialidad la cesión por una temporada de Hugo Sotelo al Levante, que llevaba cocinándose más de una semana. El centrocampista vigués llegó por la mañana a Valencia para pasar el reconocimiento médico, firmar su nuevo contrato y hacerse la fotos pertinentes con su nueva camiseta. Además también completó su primer entrenamiento a las órdenes de su nuevo técnico junto a los que serán sus compañeros este curso. Puedes leer la información completa en este enlace.

Rafa Esteve Hugo Sotelo está a punto de ser oficializado como la tercera incorporación del Levante UD / Bustamante Mercado de fichajes Hugo Sotelo, ya en Valencia para convertirse en el cuarto fichaje del Levante Hugo Sotelo está a punto de ser oficializado como la cuarta incorporación del Levante UD. El centrocampista procedente del Celta de Vigo, tal y como ha podido cazar SUPER, se encuentra en las oficinas del Ciutat de València para firmar el contrato de cesión que le vinculará al club levantinista hasta final de temporada. La operación se cerró en 100.000 euros y una opción de compra no obligatoria de 3 millones por el 50 por cien de sus derechos, según informó el diario AS, mientras la entidad granota tacha de su lista de objetivos a un centrocampista talentoso que en Orriols quiere disfrutar de las oportunidades que no ha tenido en Balaídos. A sus 22 años, Hugo Sotelo aterriza en el Ciutat de València para explotar sus virtudes como mediocampista organizador. Puedes leer la información completa en este enlace.

Juan Carlos Álvarez Newsletter de actualidad deportivo por Juan Carlos Álvarez Newsletter de deportes El triunfo de la calma Pertenezco a una de esas generaciones que creyeron que nunca verían a España ganar un Mundial y no acierta a asimilar lo sucedido en estos últimos años en los que los títulos se amontonan. Hoy el país se levanta resacoso tras una noche festiva gracias a una selección que ha convertido la normalidad en una de sus principales herramientas para alcanzar el éxito. Tal vez ese sea su gran conquista. En este fútbol cada día más idiotizado, impostado y alejado de la calle la selección española ha sido un ejemplo de sencillez. Con la pelota y sin ella. Defendiendo un estilo reconocible en el campo y asumiendo con naturalidad las circunstancias a las que uno se va enfrentando en un torneo corto y complejo como un Mundial. Tan importante como las lecciones de fútbol ofrecidas ante Francia y Argentina ha sido el sosiego que han transmitido durante estas cinco semanas gente como Unai Simón, Rodri, Laporte, Cucurella, Porro, Borja Iglesias, Olmo, Fabián o Pedri. Cada uno en su rol, en su estilo, pero cortados por el mismo patrón. Puedes leer la Newsletter completa en este enlace.

Borja Refojos Iago Aspas y Hugo Álvarez se acercan a felicitar a Carlos Domínguez por su gol postrero del domingo. / RCCv Amistosos Heavy metal en una noche de verano El calor se mantuvo al caer el sol aunque la brisa estival lo hiciera todo más agradable. Las guitarras estaban afinadas, el bajo y la batería listos para marcar la pauta y la garganta preparada para rasgarse. El concierto iba a comenzar. Fue enchufar los amplificadores y desatar el heavy metal en una noche de verano en Braga. Así se comportó el Celta, que, con apenas una semana de entrenamientos, empató ante todo un semifinalista de Liga Europa. Sorprendente. Y esperanzador. Aunque la importancia que tiene pertenezca al terreno de lo anecdótico. Puedes leer el análisis completo en este enlace.

Juan Carlos Álvarez Borja Iglesias levanta el trofeo en presencia de Dani Olmo. | EFE Mundial 2026 Borja Iglesias, el niño que quería ser Fernando Torres La próxima vez que alguien quiera hablar de gallegos campeones del mundo ya no habrá que referirse a aquellos Pedro Cea y Lorenzo Fernández, redondelanos ellos, que en 1930 formaron parte de la selección uruguaya que consiguió el primer Mundial de su historia. Desde ayer el nombre de Borja Iglesias está impreso en letras de oro en la historia del fútbol gallego. El niño santiagués que soñaba con ser Fernando Torres ha terminado por tocar el cielo del fútbol. El primer gallego, el primer jugador del Celta en activo en conseguirlo. Borja Iglesias ha tenido un papel muy secundario en el torneo. Su participación se limitó a un par de minutos en el descuento del partido de octavos de final ante Portugal. En esta selección donde los roles y las jerarquías llevan marcadas mucho tiempo, era difícil imaginar otra cosa. El céltico llegó con un rol determinado e incluso cuando los partidos parecían más favorables a sus condiciones (ese estreno contra Cabo Verde contra una defensa protegiendo su área como fieras) De la Fuente eligió otras opciones. En una convocatoria de veintiséis futbolistas como las actuales, son muchos los Borja Iglesias que hay en el torneo.

R. V. El canterano, en un entrenamiento en la ciudad deportiva de Mos. / PABLO HERNANDEZ GAMARRA Mercado de fichajes Damián se acerca al Alverca luso, recién llegado a la puja Damián Rodríguez continúa inmerso en el proceso de salir del Celta en forma de una nueva cesión. Y aunque en los últimos días manejaba varias opciones en la Segunda División española, incluida la del Sporting de Gijón, recientemente se ha unido a la puja el Alverca portugués, que ha adelantado al resto de los pretendientes del centrocampista ponteareano. De hecho, el Celta está negociando con el club luso y la resolución apunta a ser inminente. Lo cierto es que el interés del club de la Primera División del país vecino por Damián es fuerte. Y la posibilidad de jugar en una máxima categoría resulta más apetecible para el mediocentro de O Condado, que no terminó de encontrarse cómodo en su préstamo en el Racing de Santander de la segunda mitad del pasado curso. Además, el propio modelo de juego predominante en la competición portuguesa se adapta mejor al fútbol de toque y posesión del canterano celeste, más incómodo en el contexto de brega, disputas e ida y vuelta de la categoría de plata en España. Puedes leer la información completa en este enlace.

R. V. El ya exjugador del Celta con su nueva camiseta. Franco Cervi ficha por Rosario Central Franco Cervi ya tiene nuevo destino tras desvincularse del Celta el pasado 30 de junio. O más bien viejo. Y es que el jugador argentino regresa a su país para enrolarse en Rosario Central, club del que es canterano y en el que debutó como profesional. A sus 32 años, el zurdo vuelve a sus orígenes para afrontar el tramo final de su carrera deportiva diez años después de abandonar su entidad de formación. Efectivamente, fue en 2016 cuando Cervi se fue de Central rumbo al Benfica. Durante su primera etapa en el primer equipo auriazul disputó 56 partidos y anotó 7 goles en dos años, ya que su debut en el primer equipo se produjo en 2014. En Lisboa compitió durante cinco temporadas, con un buen impacto inicial y con mucha participación en las primeras temporadas. En el club benfiquista jugó 172 partidos y ganó dos Ligas, una Copa y dos Supercopas. Anotó 21 goles y repartió 26 asistencias en sus cinco años en la capital de Portugal. Puedes leer la información completa en este enlace.

Borja Refojos Jones El Abdellaoui disputa un balón con un rival en la segunda parte de ayer. / RCCV Amistosos El Celta saca los pasos prohibidos a golpe de julio Es el verano tiempo de despreocupaciones. De aflojar las ataduras del resto del año. De dejarse llevar. Dependiendo de la edad, el ánimo y la condición, las fiestas aumentan. Con ellas, el bailoteo. No suele ser exactamente así en el fútbol, con las pesadas pretemporadas que los futbolistas asumen con resignación y con partidos programados para desperezarse. Antes, desde luego, era así. Pero los tiempos cambian. Y la modernidad trae temporadas que se empalman unas con otras, en las que el descanso, el trabajo progresivo y los esfuerzos controlados se difuminan. Así sucedió ayer en Braga, donde el Celta bailó con el equipo local al ritmo más alto de las verbenas estivales. La relativa importancia del resultado se mantiene vigente y el irrelevante empate fue lo único que se mantuvo fiel al estilo vetusto de antaño. Porque en cuanto el árbitro pitó el comienzo, la nostalgia se quedó únicamente en la camiseta azul retro que este año ejercerá de segunda equipación céltica. En los tiempos del uniforme original se quedaron los kilos de más al empezar la pretemporada, el remoloneo en el trabajo -incluidas algunas sorprendentemente oportunas lesiones musculares- y los partidos disputados al trote cochinero. Desde el primer momento, el Celta fue competitivo. A ritmo alto. Seguramente lejos de la velocidad que alcanzará en el curso, pero mucho más de la que se tenía en pretemporadas pretéritas. Así, con una presión alta, los de Claudio dañaron a un sorprendido Braga. Burcio, uno de los dos titulares del Fortuna junto a Hugo González, se tiró una pared con Jutglá antes de servir en profundidad para Swedberg. El zurdazo del sueco murió en las manos de Hornicek. Puedes leer la información completa en este enlace.