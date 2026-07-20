Hugo Sotelo ya posa con el Levante y Dotor se marcha al Málaga

La operación salida pisa el acelerador en el Celta. Esta tarde se barnizó de oficialidad la cesión por una temporada de Hugo Sotelo al Levante, que llevaba cocinándose más de una semana.

El centrocampista vigués llegó por la mañana a Valencia para pasar el reconocimiento médico, firmar su nuevo contrato y hacerse la fotos pertinentes con su nueva camiseta. Además también completó su primer entrenamiento a las órdenes de su nuevo técnico junto a los que serán sus compañeros este curso.

«Es un gran paso en mi carrera», aseguró Sotelo en una entrevista con los medios del club, en la que desveló que Luís Castro, entrenador levantinista, lo «convenció con una llamada de diez minutos» para incorporarse a un Levante al que apunta a regresar Manu Sánchez, también en forma de cesión con opción de compra, como el canterano.

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Paralelamente, el Celta y el Málaga han dejado casi cerrada la vuelta de Carlos Dotor al equipo costasoleño, con el que ascendió a Primera. Será en forma de cesión y falta saber si el pacto incluye alguna fórmula para el traspaso.