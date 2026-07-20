Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rescate de Plus UltraEspaña, campeona del MundoBorja IglesiasResultados Stellantis«Vigo Arena»Nacen más niñas que niñosCorzo nada en UdraSusto en el Cielo de Canarias
instagramlinkedin

Hugo Sotelo ya posa con el Levante y Dotor se marcha al Málaga

Manu Sánchez está cerca de acompañar al vigués al conjunto granota en otra cesión

El centrocampista vigués ya posó ayer con su nueva camiseta.

El centrocampista vigués ya posó ayer con su nueva camiseta. / Levante

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

La operación salida pisa el acelerador en el Celta. Esta tarde se barnizó de oficialidad la cesión por una temporada de Hugo Sotelo al Levante, que llevaba cocinándose más de una semana.

El centrocampista vigués llegó por la mañana a Valencia para pasar el reconocimiento médico, firmar su nuevo contrato y hacerse la fotos pertinentes con su nueva camiseta. Además también completó su primer entrenamiento a las órdenes de su nuevo técnico junto a los que serán sus compañeros este curso.

«Es un gran paso en mi carrera», aseguró Sotelo en una entrevista con los medios del club, en la que desveló que Luís Castro, entrenador levantinista, lo «convenció con una llamada de diez minutos» para incorporarse a un Levante al que apunta a regresar Manu Sánchez, también en forma de cesión con opción de compra, como el canterano.

Noticias relacionadas

Paralelamente, el Celta y el Málaga han dejado casi cerrada la vuelta de Carlos Dotor al equipo costasoleño, con el que ascendió a Primera. Será en forma de cesión y falta saber si el pacto incluye alguna fórmula para el traspaso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents