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Hugo Sotelo, ya en Valencia para convertirse en el cuarto fichaje del Levante por 100.000 euros

El centrocampista se encuentra en las oficinas del Ciutat de València para firmar el contrato que le unirá al club granota como cedido hasta final de temporada

SUPER caza a Hugo Sotelo, tercer fichaje del Levante

SUPER caza a Hugo Sotelo, tercer fichaje del Levante / Bustamante

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Rafa Esteve

València

Hugo Sotelo está a punto de ser oficializado como la cuarta incorporación del Levante UD. El centrocampista procedente del Celta de Vigo, tal y como ha podido cazar SUPERDEPORTE, medio perteneciente al mismo grupo editorial de FARO. El mismo se encuentra en las oficinas del Ciutat de València para firmar el contrato de cesión que le vinculará al club levantinista hasta final de temporada.

La operación se cerró en 100.000 euros y una opción de compra no obligatoria de 3 millones por el 50 por cien de sus derechos, según informó el diario AS, mientras la entidad granota tacha de su lista de objetivos a un centrocampista talentoso que en Orriols quiere disfrutar de las oportunidades que no ha tenido en Balaídos. A sus 22 años, Hugo Sotelo aterriza en el Ciutat de València para explotar sus virtudes como mediocampista organizador.

SUPER ha cazado al jugador en las oficinas del Levante UD.

SUPER ha cazado al jugador en las oficinas del Levante UD. / Bustamante

Un centrocampista polivalente

Dotado con el balón en los pies y con gran lectura de juego, el nacido en Vigo destaca por su alta capacidad para conducir el balón con soltura, distribuirlo con sentido, darle circulación con fluidez y leer el fútbol entre líneas al milímetro. Además, también puede actuar como pivote, siendo una pieza de gran interés en tareas defensivas, donde mejoró sus prestaciones de la mano de Claudio Giráldez.

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De esta manera, el Levante incorpora a sus filas a un centrocampista polivalente, mientras que Hugo Sotelo defenderá los intereses del club granota con la finalidad de no detener su progresión, cuyo techo es indetectable.

Fuente: Superdeporte

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