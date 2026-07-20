Damián se acerca al Alverca luso, recién llegado a la puja

Damián Rodríguez continúa inmerso en el proceso de salir del Celta en forma de una nueva cesión. Y aunque en los últimos días manejaba varias opciones en la Segunda División española, incluida la del Sporting de Gijón, recientemente se ha unido a la puja el Alverca portugués, que ha adelantado al resto de los pretendientes del centrocampista ponteareano. De hecho, el Celta está negociando con el club luso y la resolución apunta a ser inminente.

Lo cierto es que el interés del club de la Primera División del país vecino por Damián es fuerte. Y la posibilidad de jugar en una máxima categoría resulta más apetecible para el mediocentro de O Condado, que no terminó de encontrarse cómodo en su préstamo en el Racing de Santander de la segunda mitad del pasado curso.

Además, el propio modelo de juego predominante en la competición portuguesa se adapta mejor al fútbol de toque y posesión del canterano celeste, más incómodo en el contexto de brega, disputas e ida y vuelta de la categoría de plata en España.

Lo que no cambia es el formato de la salida. Damián se irá del Celta en forma de cesión pura y dura. La rescisión nunca ha sido una posibilidad porque el centrocampista aspira a cuajar una gran temporada 2026/27 y regresar el próximo verano a Vigo para pelear por un puesto en su último año de contrato o, en su defecto, encontrar un buen destino.

Si la negociación -que va por buen camino- llega a buen puerto, el ponteareano arribará a un equipo que acabó undécimo el pasado curso, en el que compitió como recién ascendido. Allí coincidirá con el excéltico Sergi Gómez.