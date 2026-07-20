Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario, en directo

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Juan Viso Mercado de fichajes El Real Oviedo reactiva su interés en fichar a Carlos Domínguez El Real Oviedo ha reactivado su deseo de incorporar a su disciplina a Carlos Domínguez, al que ya tuvo en agenda en su momento. El central canterano es un viejo anhelo de la dirección deportiva carbayona. Hace dos temporadas ya se había interesado en su incorporación, pero el futbolista vigués apostó por seguir cerca de casa. En esa temporada 2023/24 llegó a consolidarse en el primer equipo celeste y, con Rafa Benítez a los mandos, incluso disputó 22 partidos ligueros en la élite. Tras varios años intentando hacerse un hueco, Domínguez no ha conseguido el protagonismo esperado y es consciente de que su situación difícilmente cambiará, por lo que a sus 25 años busca disfrutar de minutos en un nuevo proyecto. Puedes leer la información completa en este enlace.

Borja Refojos Javi Rodríguez, en su debit con la selección española absoluta / RFEF Primer equipo Javi Rodríguez pasa a ser jugador del primer equipo del Celta a todos los efectos Han tenido que pasar 88 partidos, dos temporadas completas y una internacionalidad absoluta. Pero llegó el momento. Javi Rodríguez Galiano es ya futbolista del primer equipo del Celta a todos los efectos. El club oficializó este viernes que el zaguero pontevedrés, clave en el engranaje defensivo de Claudio Giráldez, para a tener ficha y dorsal en la escuadra principal después de portar la camiseta número 32 desde su debut, el 1 de noviembre de 2023, en la primera ronda de la Copa del Rey de aquel curso 23/24 en el campo del Turégano. Desde entonces, defendió esa elástica en 69 partidos de Primera División, 12 de Europa Ligue y otros 6 más del torneo del KO, para un total de 7, A partir de ahora, lucirá el 20, tal como hizo en su paso por el Celta Fortuna y en su debut con la selección española, el pasado 4 de junio en Riazor, en un partido ante Irak preparatorio para el Mundial. Un dorsal, pues, que conoce bien y que ha quedado libre después de que Marcos Alonso haya elegido el 3 que deja atrás Óscar Mingueza. Puedes leer la información completa en este enlace.

R. V. Marcos Alonso, recién renovado, pasa a llevar el dorsal número 3. / Pablo Hernández Gamarra Plantilla El Celta oficializa seis nuevos dorsales para la temporada 2026/27 La actualización de contrato de Javi Rodríguez, que pasa a ser jugador del primer equipo a todos los efectos, incluido el del dorsal, no es el único cambio de número a la espalda que vivirá el Celta en la temporada entrante. Además de Marcos Alonso, que le deja la 20 al de Poio para coger el 3 que portó Óscar Mingueza en su paso por la entidad celeste, hay varias novedades. Por ejemplo, Miguel Román adquiere la camiseta número 8. Fue la que defendió Fran Beltrán durante toda su etapa en Vigo y la que lució Fer López en sus seis meses de cesión desde el Wolverhampton la pasada campaña. Es decir que, si el club logra que el mediapunta vigués regrese al equipo como es el deseo del cuerpo técnico, el canterano deberá elegir otro dorsal. Puedes leer la información completa en este enlace.

R. V. Damián, durante un partido con el Celta. | ALBA VILLAR Mercado de fichajes Una operación salida limitada a canteranos Avanza el verano, falta un mes para el estreno liguero y la plantilla de jugadores con la que trabaja Claudio Giráldez no adelgaza. El grupo de treinta futbolistas (sin contar a los seis canteranos que están haciendo la pretemporada con el primer equipo) que está a las órdenes del preparador porriñés se mantiene y solo se atisba a corto plazo las salidas de Damián, a quien el Celta ha concedido libertad para elegir su próximo destino en Segunda División entre el grupo de equipos que se han interesado por sus servicios, y de Sotelo que jugará en el Levante y que solo está a la espera de que los dos clubes acaben de plasmar los términos del acuerdo que tienen casi cerrado. Resulta sintomático que vayan a ser jugadores de casa los primeros en salir del sobrecargado ecosistema de Afouteza donde sobre ahora mismo mucho futbolista. Lee aquí más información.

R. V. Grupo de jugadores y técnicos que comenzaron la pretemporada con el Fortuna. / Celta Segunda División Primeras carreras para el Celta Fortuna Ha sido un verano corto para el Celta Fortuna que inició la preparación de la temporada apenas tres semanas y media después de haber conseguido el ascenso a Segunda División. Aunque el grupo aún tiene que dar muchas vueltas durante el verano Fredi Alvarez inició los entrenamientos con nueve jugadores juveniles a los que debe evaluar si alguno se queda, sin seis futbolistas que están haciendo la pretemporada con el primer equipo (podría darse el caso de que alguno no volviese porque así lo decidiese Claudio) y pendiente aún de tres o cuatro incorporaciones y de los regresos de Antañón y Anxo tras haber ganado el Europeo sub-19 hace unos días. Lee aquí la noticia al completo.

Juan Carlos Álvarez Sotelo, durante un partido en Balaídos. / PEDRO MINA Mercado de fichajes La opción de compra de Sotelo será de tres millones El Celta y el Levante han terminado de ponerle letra al acuerdo alcanzado para la cesión de Hugo Sotelo que tratará en Valencia levantar el vuelo tras una temporada que comenzó de forma ilusionante pero que terminó relegado a un papel muy secundario en el engranaje de un Claudio Giráldez que perdió la confianza en él. Lee aquí toda la información.

R. V. Los campeones de Europa sub-19 Anxo y Antañón tendrán unos días de vacaciones antes de incorporarse. Pretemporada El Fortuna arranca mañana con los entrenamientos La pretemporada del histórico debut en Segunda División del filial celeste ya está en marcha. No sobre el césped todavía, pero sí en la consulta de los galenos del club, que ayer y hoy llevan a cabo las pertinentes revisiones médicas a los futbolistas del Celta Fortuna, que se encuentran en perfecto estado de revista. De esta forma, el primer entrenamiento del curso está programado para mañana con la ausencia de los campeones de Europa sub-19 Anxo y Antañón y los jugadores a las órdenes de Claudio. Es decir, que Coke Carrillo, Óscar Marcos, Ángel Arcos, Hugo Burcio, Joel López y Hugo González no estarán, de momento, con Fredi Álvarez. El resto de pupilos del técnico moañés arrancan mañana en la ciudad deportiva de Mos la campaña más ilusionante y de mayor nivel y exigencia de la historia del segundo equipo del Celta. Puedes leer la información completa en este enlace.

Borja Refojos Hugo Sotelo ejecuta una falta a escasa distancia de Damián Rodríguez. / RCCV Cantera Hugo Sotelo y Damián Rodríguez: la pareja que pudo haber sido Uno de los muchos tópicos que encierran las comedias románticas es aquel de lo que podríamos haber sido si nos hubiéramos encontrado en otro tiempo o lugar. Puede que esta máxima no sea del todo aplicable a Damián Rodríguez y a Hugo Sotelo porque ellos sí estuvieron en el momento y el sitio exacto, compartiendo equipos, partidos y vivencias en la cantera del Celta como parte de la generación del 2003 -la de Hugo Álvarez y Javi Rodríguez-. Y, sobre todo, compartiendo centro del campo. El binomio deslumbró en el Fortuna y desató la ilusión de trasladar ese rendimiento al primer equipo. Pero los designios del fútbol son inescrutables. Y traicioneros. El ponteareano tuvo que irse cedido el pasado enero y repetirá esta temporada. El vigués seguirá el mismo camino. Ni uno ni otro, al menos en el curso entrante, podrán ser ese motor de la sala de máquinas celeste al que parecían estar predestinados no hace tanto. Puedes leer la información completa en este enlace.