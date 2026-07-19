Franco Cervi ficha por Rosario Central

Franco Cervi ya tiene nuevo destino tras desvincularse del Celta el pasado 30 de junio. O más bien viejo. Y es que el jugador argentino regresa a su país para enrolarse en Rosario Central, club del que es canterano y en el que debutó como profesional. A sus 32 años, el zurdo vuelve a sus orígenes para afrontar el tramo final de su carrera deportiva diez años después de abandonar su entidad de formación.

Efectivamente, fue en 2016 cuando Cervi se fue de Central rumbo al Benfica. Durante su primera etapa en el primer equipo auriazul disputó 56 partidos y anotó 7 goles en dos años, ya que su debut en el primer equipo se produjo en 2014. En Lisboa compitió durante cinco temporadas, con un buen impacto inicial y con mucha participación en las primeras temporadas. En el club benfiquista jugó 172 partidos y ganó dos Ligas, una Copa y dos Supercopas. Anotó 21 goles y repartió 26 asistencias en sus cinco años en la capital de Portugal.

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Tras la etapa lusa, llegó la viguesa. Cervi arribó a la ciudad como objetivo prioritario de Eduardo Coudet. Su rendimiento fue de más a menos en las cinco campañas que pasó en el Celta. En las dos últimas su protagonismo se diluyó a la mínima expresión, pero se marcha con 108 partidos con la cruz de Santiago en el pecho, en los que anotó siete goles y brindó 13 asistencias a sus compañeros. Ahora, diez años después, vuelve al principio.