Claudio Giráldez: «No nos conformamos, pese a estar en pretemporada»
Claudio Giráldez estaba «muy contento» ayer después del empate de su Celta ante un Braga «mucho más rodado, con cuatro semanas más de entrenamiento». Así lo reflejó el técnico porriñés, que cree que el equipo celeste rindió «por encima de lo esperado» frente a una escuadra que jugará previa de Liga Conferencia en cuatro días. «No nos conformamos con el 2-1 pese a estar en pretemporada», explicó.
«En el cómputo global, ellos han sido mejores. Pero estoy contento por cómo hemos competido y cómo hemos empatado contra un equipo así», apuntó Claudio. «También por las primeras sensaciones de Febas y Galán con nosotros, la participación de los chicos del Fortuna y la reaparición de Miguel Román con muy buenas sensaciones», añadió el entrenador del Celta, que reconoció el buen nivel físico exhibido por sus jugadores, muy por encima de lo esperable con una sola semana de entrenamientos. «Planteamos mantener nuestro mejor ritmo a los inicios de cada parte. Es lo que queremos ser. El equipo rayó a buen nivel de competitividad, estuvo ordenado y quiso tener la pelota», concluyó.
- Dos viajeras que perdieron un avión de Madrid a Bruselas por una avería del tren en Ourense no serán indemnizadas por el coste de los billetes adicionales para llegar a Bélgica
- Mueren dos hermanos de Salvaterra en un accidente frontal en Porriño
- Pilotos a ciegas y un tripulante asfixiado: urgen revisar el protocolo de seguridad por humo en algunos aviones tras el susto con un buitre en Madrid
- «La dieta y el ejercicio son fundamentales en la menopausia y, para las que aun así tienen síntomas, hay tratamientos»
- Cierran tres negocios de Frutas Nieves en Vigo por el desahucio de un franquiciado, una situación inédita en sus más de 40 años
- María Corina Machado, de boda en Vigo
- Las manchas naranjas en el mar por microalgas invaden playas de Aldán y O Hío
- Solo se fabrican un máximo 5 al año totalmente a mano y en Ourense: Así es el reloj gallego más exclusivo desde hace un siglo