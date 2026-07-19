Claudio Giráldez: «No nos conformamos, pese a estar en pretemporada»

Claudio Giráldez estaba «muy contento» ayer después del empate de su Celta ante un Braga «mucho más rodado, con cuatro semanas más de entrenamiento». Así lo reflejó el técnico porriñés, que cree que el equipo celeste rindió «por encima de lo esperado» frente a una escuadra que jugará previa de Liga Conferencia en cuatro días. «No nos conformamos con el 2-1 pese a estar en pretemporada», explicó.

«En el cómputo global, ellos han sido mejores. Pero estoy contento por cómo hemos competido y cómo hemos empatado contra un equipo así», apuntó Claudio. «También por las primeras sensaciones de Febas y Galán con nosotros, la participación de los chicos del Fortuna y la reaparición de Miguel Román con muy buenas sensaciones», añadió el entrenador del Celta, que reconoció el buen nivel físico exhibido por sus jugadores, muy por encima de lo esperable con una sola semana de entrenamientos. «Planteamos mantener nuestro mejor ritmo a los inicios de cada parte. Es lo que queremos ser. El equipo rayó a buen nivel de competitividad, estuvo ordenado y quiso tener la pelota», concluyó.