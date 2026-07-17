El Real Oviedo reactiva su interés en fichar a Carlos Domínguez

El Real Oviedo ha reactivado su deseo de incorporar a su disciplina a Carlos Domínguez, al que ya tuvo en agenda en su momento. El central canterano es un viejo anhelo de la dirección deportiva carbayona. Hace dos temporadas ya se había interesado en su incorporación, pero el futbolista vigués apostó por seguir cerca de casa. En esa temporada 2023/24 llegó a consolidarse en el primer equipo celeste y, con Rafa Benítez a los mandos, incluso disputó 22 partidos ligueros en la élite.

Tras varios años intentando hacerse un hueco, Domínguez no ha conseguido el protagonismo esperado y es consciente de que su situación difícilmente cambiará, por lo que a sus 25 años busca disfrutar de minutos en un nuevo proyecto.

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En ese sentido, el Oviedo está atento, consciente de que por edad y experiencia (acumula 64 partidos en Primera) es una opción muy apetecible en el mercado. Domínguez termina su vinculación con el Celta en junio de 2028, pero el club quiere incorporar un nuevo central y no ve con malos ojos su salida. Tampoco el futbolista, al que le agrada la opción carbayona.