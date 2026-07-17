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Javi Rodríguez pasa a ser jugador del primer equipo del Celta a todos los efectos

El canterano, que ya suma 88 partidos con la escuadra principal, portará el dorsal 20 y da así oficialidad a una condición que ostenta desde hace dos años

Javi Rodríguez portó en su debut con España el dorsal 20 que ahora lucirá con el Celta.

Javi Rodríguez portó en su debut con España el dorsal 20 que ahora lucirá con el Celta. / RFEF

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R. V.

Han tenido que pasar 88 partidos, dos temporadas completas y una internacionalidad absoluta. Pero llegó el momento. Javi Rodríguez Galiano es ya futbolista del primer equipo del Celta a todos los efectos. El club oficializó este viernes que el zaguero pontevedrés, clave en el engranaje defensivo de Claudio Giráldez, para a tener ficha y dorsal en la escuadra principal después de portar la camiseta número 32 desde su debut, el 1 de noviembre de 2023, en la primera ronda de la Copa del Rey de aquel curso 23/24 en el campo del Turégano. Desde entonces, defendió esa elástica en 69 partidos de Primera División, 12 de Europa Ligue y otros 6 más del torneo del KO, para un total de 7,

A partir de ahora, lucirá el 20, tal como hizo en su paso por el Celta Fortuna y en su debut con la selección española, el pasado 4 de junio en Riazor, en un partido ante Irak preparatorio para el Mundial. Un dorsal, pues, que conoce bien y que ha quedado libre después de que Marcos Alonso haya elegido el 3 que deja atrás Óscar Mingueza.

Como es obvio, esta situación no pasa de mera formalidad, aunque no dejaba de resultar extraño que el canterano con más participación haya sido el último en barnizar con oficialidad una condición de futbolista del Celta que tiene desde su ascenso definitivo al primer equipo en el curso 2024/25. Antes que él, adquirieron esa catalogación sus compañeros de la generación del 2003 Damián Rodríguez, Hugo Sotelo y Hugo Álvarez. Ahora, Javi da el paso que le faltaba. 

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A efectos prácticos, no cambia nada más que el dorsal de la camiseta. El de Poio mantiene su contrato, acorde a su condición, desde que renovó en octubre de 2024, al comienzo de su primera temporada como jugador de la escuadra principal a todos los efectos menos el de la ficha. Su actual vinculación con el equipo vigués se extiende hasta 2028. Es decir, que está en el ecuador de su contrato. Con esta actualización, quedan Yoel Lago (29) y Jones El Abdellaoui (38) como futbolistas de primer equipo con ficha de filial. Deberían ser los próximos en pasar por la oficialización.

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