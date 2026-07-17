El estreno del Celta en Braga es también el de Somuah

Con la Copa del Mundo extendiendo todavía la temporada 2025/26, el Celta disputa hoy el primer partido de la 2026/27. Al menos, de la pretemporada. Porque el pintoresco Estadio Municipal de Braga asistirá a la primera prueba de la versión 3.0 de la escuadra de Claudio Giráldez. Será en un envite de notable exigencia contra el equipo del vigués Sergio Barcia y con la gran sorpresa de Bernard Somuah en la lista de convocados para la cita inaugural tras poco más de semana y media de entrenamientos (20:30, TVG2).

Un día especial para el joven ariete africano, clave en el ascenso del Celta Fortuna al fútbol profesional la pasada temporada. Las ausencias de Borja Iglesias, que mañana afronta la final del Mundial con España, y de Pablo Durán, en la fase final de la recuperación de la operación de hombro a la que se sometió al acabar la Liga, dejan a Ferran Jutglà como único delantero centro específico, por lo que el técnico louriñés ha decidido llevarse a Somuah en el autobús que cubrirá los poco más de 100 kilómetros que separan ambas ciudades.

El punta del Fortuna integra una primera convocatoria con 25 futbolistas, que ya deja pistas claras de cara al futuro. Ninguno de los cinco cedidos de la campaña anterior forma parte de ella. Manu Sánchez, Unai Núñez, Carlos Dotor y Carles Pérez se quedan en Vigo. Tampoco está Damián Rodríguez, aunque, en su caso, ni siquiera ha entrenado estos días, en los que el club le ha dado permiso para resolver un futuro que pasa por una nueva cesión. Caso parecido al de Hugo Sotelo, que si bien sí que ha entrenado toda la semana, está en la rampa de salida.

Tampoco estará Ilaix Moriba, en su caso por lesión. El centrocampista guineano sufre una tenosinovitis en su tendón de Aquiles derecho. Más sorprendente es la ausencia de Manu Fernández. El central ferrolano no aparece en el parte de bajas, por lo que se trata de una decisión técnica.

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En cuanto a los que sí están, destacan los dos fichajes. Aleix Febas, que vivirá su primer partido de celeste, y Javi Galán, que se incia en esta segunda etapa. Además, todos los futbolistas del Fortuna citados por Claudio para hacer la pretemporada. Coke Carrillo, Joel López, Hugo Burcio, Óscar Marcos, Ángel Arcos y Hugo González representarán al filial y tendrán su primera oportunidad de demostrar que se pueden quedar arriba. Por lo demás, todos los que llevan diez días entrenando. Incluido un Iago Aspas, que afronta el primer partido de su última temporada.