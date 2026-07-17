La chequera sigue cerrada

Camina el Celta por el mercado con la cartera bien agarrada contra el pecho a la espera de su momento. Ha ido cerrando operaciones (fichajes de Febas y de Javi Galán), pero lo ha hecho mezclando anticipación con astucia para que no acarrease desembolso alguno. Casi un mes después de que finalizase la Liga el equipo vigués es uno de los siete clubes que aún no ha invertido un euro en las plantillas del próximo año. Aparecen junto a él Athletic Club, Sevilla, Villarreal, Levante, Osasuna y Málaga. Alguno de estos equipos directamente no han hecho incorporación alguna, una circunstancia que no se da en el caso de los vigueses.

La situación de estos siete equipos que aún esperan –ya sea por contención, por prudencia, por estrategia o porque están tiesos– se produce además en un verano en el que el mercado parece vivir una situación expansiva. En este tiempo los clubes de Primera División ya han hecho compras por valor de 305 millones y rompen la dinámica de los últimos años en los que los ingresos superaron a los gastos en el verano. Está por ver si la tendencia se mantiene, pero se supone que así será porque los clubes ya han pasado la frontera del 30 de junio que es cuando cierran los ejercicios económicos y se acumulan las ventas. Ahora mismo han ingresado 142 millones por traspasos, menos de la mitad de lo que han invertido en reforzar sus plantillas.

Los animadores en estas semanas de agitación mercantil son los de siempre. Barcelona con 80 millones, Real Madrid con 75 y Atlético de Madrid con 62 lideran por ahora esta clasificación que ha encontrado importantes «socios» para que en unos días Tebas pueda presumir de la buena salud de los clubes españoles. Están en la lista de los que ya han movido sus fondos el Betis con 14 millones, el Getafe con 19, el Rayo Vallecano con 5, el Valencia con 4, la Real Sociedad con 1,5 millones, el Espanyol con 5, el Alavés con 5, el Elche con 6,5 millones, el Racing con 4 y el Deportivo, equipo evidentemente dopado financieramente, que aparece con 25 millones. Algunos de ellos luego tendrán que hacer encaje de bolillos para inscribir a los futbolistas que han comprado pero las cifras en las que nos movemos teniendo en cuenta que estamos a mediados del mes de julio y que aún faltan las semanas más agitadas resultan llamativas.

En las anteriores temporadas el mercado de Primera División ha efectuado compras por valor de 800 millones (temporada 2025-26), 617 (temporada 2024-25), 573 (temporada 2023-24) y 592 (temporada 2022-23). En todas ellas siempre fue más grande la cifra de ventas que de compras (en algunos con desfase que superaban los cien millones de euros) o bien se equilibraban los conceptos. Por eso llama la atención que en lo que va de verano los equipos españoles de Primera División estén invirtiendo una cifra superior a la que han sido capaces de ingresar por ahora. Es como si se estuviese produciendo un cambio de dinámica en el mercado o que algunos equipos hayan sido capaces de ajustar su situación financiera para poder volver al mercado con más fuerza y seguramente con más opciones de lograr financiación.

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Este es el panorama de las primeras semanas de mercado y donde el Celta aún no ha sacado el precinto a su talón de cheques. Dicen en el club que pronto lo harán y que solo están esperando a encontrar la oportunidad que están esperando y que en las posiciones que piensan reforzar asumen que tendrán que sumarse a la lista de los «gastadores».