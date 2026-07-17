Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario, en directo

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

R. V. Damián, durante un partido con el Celta. | ALBA VILLAR Mercado de fichajes Una operación salida limitada a canteranos Avanza el verano, falta un mes para el estreno liguero y la plantilla de jugadores con la que trabaja Claudio Giráldez no adelgaza. El grupo de treinta futbolistas (sin contar a los seis canteranos que están haciendo la pretemporada con el primer equipo) que está a las órdenes del preparador porriñés se mantiene y solo se atisba a corto plazo las salidas de Damián, a quien el Celta ha concedido libertad para elegir su próximo destino en Segunda División entre el grupo de equipos que se han interesado por sus servicios, y de Sotelo que jugará en el Levante y que solo está a la espera de que los dos clubes acaben de plasmar los términos del acuerdo que tienen casi cerrado. Resulta sintomático que vayan a ser jugadores de casa los primeros en salir del sobrecargado ecosistema de Afouteza donde sobre ahora mismo mucho futbolista. Lee aquí más información.

R. V. Grupo de jugadores y técnicos que comenzaron la pretemporada con el Fortuna. / Celta Segunda División Primeras carreras para el Celta Fortuna Ha sido un verano corto para el Celta Fortuna que inició la preparación de la temporada apenas tres semanas y media después de haber conseguido el ascenso a Segunda División. Aunque el grupo aún tiene que dar muchas vueltas durante el verano Fredi Alvarez inició los entrenamientos con nueve jugadores juveniles a los que debe evaluar si alguno se queda, sin seis futbolistas que están haciendo la pretemporada con el primer equipo (podría darse el caso de que alguno no volviese porque así lo decidiese Claudio) y pendiente aún de tres o cuatro incorporaciones y de los regresos de Antañón y Anxo tras haber ganado el Europeo sub-19 hace unos días. Lee aquí la noticia al completo.

Juan Carlos Álvarez Sotelo, durante un partido en Balaídos. / PEDRO MINA Mercado de fichajes La opción de compra de Sotelo será de tres millones El Celta y el Levante han terminado de ponerle letra al acuerdo alcanzado para la cesión de Hugo Sotelo que tratará en Valencia levantar el vuelo tras una temporada que comenzó de forma ilusionante pero que terminó relegado a un papel muy secundario en el engranaje de un Claudio Giráldez que perdió la confianza en él. Lee aquí toda la información.

R. V. Los campeones de Europa sub-19 Anxo y Antañón tendrán unos días de vacaciones antes de incorporarse. Pretemporada El Fortuna arranca mañana con los entrenamientos La pretemporada del histórico debut en Segunda División del filial celeste ya está en marcha. No sobre el césped todavía, pero sí en la consulta de los galenos del club, que ayer y hoy llevan a cabo las pertinentes revisiones médicas a los futbolistas del Celta Fortuna, que se encuentran en perfecto estado de revista. De esta forma, el primer entrenamiento del curso está programado para mañana con la ausencia de los campeones de Europa sub-19 Anxo y Antañón y los jugadores a las órdenes de Claudio. Es decir, que Coke Carrillo, Óscar Marcos, Ángel Arcos, Hugo Burcio, Joel López y Hugo González no estarán, de momento, con Fredi Álvarez. El resto de pupilos del técnico moañés arrancan mañana en la ciudad deportiva de Mos la campaña más ilusionante y de mayor nivel y exigencia de la historia del segundo equipo del Celta. Puedes leer la información completa en este enlace.

Borja Refojos Hugo Sotelo ejecuta una falta a escasa distancia de Damián Rodríguez. / RCCV Cantera Hugo Sotelo y Damián Rodríguez: la pareja que pudo haber sido Uno de los muchos tópicos que encierran las comedias románticas es aquel de lo que podríamos haber sido si nos hubiéramos encontrado en otro tiempo o lugar. Puede que esta máxima no sea del todo aplicable a Damián Rodríguez y a Hugo Sotelo porque ellos sí estuvieron en el momento y el sitio exacto, compartiendo equipos, partidos y vivencias en la cantera del Celta como parte de la generación del 2003 -la de Hugo Álvarez y Javi Rodríguez-. Y, sobre todo, compartiendo centro del campo. El binomio deslumbró en el Fortuna y desató la ilusión de trasladar ese rendimiento al primer equipo. Pero los designios del fútbol son inescrutables. Y traicioneros. El ponteareano tuvo que irse cedido el pasado enero y repetirá esta temporada. El vigués seguirá el mismo camino. Ni uno ni otro, al menos en el curso entrante, podrán ser ese motor de la sala de máquinas celeste al que parecían estar predestinados no hace tanto. Puedes leer la información completa en este enlace.

Borja Refojos El canterano no entrenó ayer con el Celta a la espera de resolver su salida en forma de una nueva cesión. / RCCV Mercado de fichajes Damián no entrenó y prepara una salida inminente del Celta en forma de cesión Además de los jugadores del Fortuna, Javi Rodríguez y Jones El Abdellaoui, Carlos Dotor vivió ayer su primer entrenamiento de la pretemporada en Mos. Con él, ya son cuatro los cedidos del año pasado que se han puesto a las órdenes de Claudio. El quinto todavía no lo ha hecho. Es Damián Rodríguez. El centrocampista ponteareano tiene permiso del club para negociar una salida inminente y para la que maneja cuatro o cinco opciones. Todas ellas en forma de cesión, ya que la opción de una rescisión de contrato no está encima de la mesa. Así es. El mediocentro canterano cuenta con el firme interés del Sporting de Gijón para enfundarse su camiseta la próxima temporada en Segunda División. No es el único. Hay tres o cuatro equipos más de la categoría de plata muy interesados en obtener los servicios del jugador de O Condado. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor Vargas Llamas GR4245. CHATTANOOGA (ESTADOS UNIDOS), 17/06/2026.- Borja Iglesias de la selección española habla por teléfono móvil este miércoles, en Chattanooga (Estados Unidos). Los jugadores de la selección española disfrutaron este miércoles de su día libre con diferentes actividades y un Lamine Yamal que fue el último en llegar, al volver al hotel de concentración cinco minutos antes de la hora prevista de la cena. EFE/ Emilio Lavandeira. GALLEGOS. ESPAÑA. SELECCION ESPAÑOLA. COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026. FUTBOL / Emilio Lavandeira / EFE Polémica en el Mundial Borja Iglesias carga contra Rajoy por cuestionar la identidad de los internacionales franceses: "Es un discurso peligrosísimo" Las recientes declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre los jugadores de la selección francesa de origen extranjero o con raíces familiares fuera de Francia han encontrado una contundente respuesta en el futbolista del combinado español Borja Iglesias. El delantero del Celta de Vigo ha criticado el mensaje del exlíder del PP, al que acusó de alimentar un discurso excluyente sobre la identidad nacional. "Es un discurso peligrosísimo", ha señalado en declaraciones a DAZN, reivindicando que la nacionalidad no puede ponerse en duda por el origen familiar de una persona. Rajoy había afirmado que en la selección francesa "la mayoría no son franceses", aludiendo al origen familiar de buena parte de sus futbolistas y cuestionando implícitamente su representatividad nacional. La respuesta del jugador no se ha hecho esperar. "Me parece un discurso peligrosísimo", ha afirmado el delantero. "Decir que alguien no es francés porque sus padres o sus abuelos sean de otro país me parece muy grave. Si ha nacido allí o tiene la nacionalidad francesa, es francés y representa a su país como cualquier otro", ha añadido. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor P. Currás Jugadores del Napoli la pasada temporada tras una derrota ante el Chelsea en casa en Champions League. / Ciro Fusco / EFE Pretemporada El Celta confirma su «minigira» por Italia y se enfrentará al Nápoles de Lobotka y Allegri el 8 de agosto Confirmado uno de los primeros desplazamientos más ilusionantes fuera de la península Ibérica para los aficionados del Celta de Vigo. Lo hará además contra uno de los equipos con más mística e historia con los que comparten colores. El club acaba de confirmar el encuentro de pretemporada contra el SSC Napoli el sábado 8 de agosto en la que será su gran test de pretemporada. El conjunto napolitano celebrará una semana antes su primer centenario con un gran acto en el corazón de la ciudad. El encuentro fue avanzado hace una semana por varios medios especializados del país, aunque hasta hoy no llegó su ratificación oficial. El choque en Castel di Sangro será el segundo de una pequeña gira de cuatro días por Italia en la que también se medirán a la US Sassuolo (20 horas, 5 de agosto) en el Emilio Ricci de la localidad de Emilia Romagna. Este segundo partido será en el Teofilo Patini de la provincia de L'Aquila, donde el conjunto celeste realiza su stage de pretemporada, a las 21 horas. Al día siguiente regresarán a Vigo y por el momento no han indicado dónde entrenarán los días 6 y 7 de agosto. Puedes leer la información completa en este enlace.

Borja Refojos A Izan Server (i.) se unieron los otros seis representantes del Fortuna en la pretemporada del primer equipo. / RC Celta Pretemporada El Celta reanuda la marcha con nueve caras nuevas y con el Fortuna como protagonista El Celta encara la primera semana completa de entrenamientos de la pretemporada y hoy lunes ha servido para que se incorporen varias caras nuevas a la dinámica de Claudio Giráldez y su cuerpo técnico. Javi Rodríguez, Jones El Abdellaoui y los futbolistas del Fortuna Coke Carrillo, Óscar Marcos, Ángel Arcos, Hugo Burcio, Joel López y Hugo González disfrutaron de su primer entrenamiento. También Carlos Dotor, cedido en el Málaga la campaña pasada y citado con unos cuantos días de retraso por la participación del conjunto costasoleño en el play-off, que culminó con el ascenso a la máxima categoría. Así las cosas, la sesión reunió a 33 futbolistas en la ciudad deportiva de Mos. Como es lógico, faltaron los mundialistas Carl Starfelt y Borja Iglesias, además de Damián Rodríguez. Sí estuvo Hugo Sotelo, aunque su salida del Celta en forma de cesión al Levante cristalizará en las próximas horas. Puedes leer la información completa en este enlace.