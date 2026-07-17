El Celta oficializa seis nuevos dorsales para la temporada 2026/27

La actualización de contrato de Javi Rodríguez, que pasa a ser jugador del primer equipo a todos los efectos, incluido el del dorsal, no es el único cambio de número a la espalda que vivirá el Celta en la temporada entrante. Además de Marcos Alonso, que le deja la 20 al de Poio para coger el 3 que portó Óscar Mingueza en su paso por la entidad celeste, hay varias novedades.

Por ejemplo, Miguel Román adquiere la camiseta número 8. Fue la que defendió Fran Beltrán durante toda su etapa en Vigo y la que lució Fer López en sus seis meses de cesión desde el Wolverhampton la pasada campaña. Es decir que, si el club logra que el mediapunta vigués regrese al equipo como es el deseo del cuerpo técnico, el canterano deberá elegir otro dorsal.

Por otra parte, hay una rotación en cadena con tres implicados. La abre Matías Vecino, que se hace con la elástica 21, libre tras la salida de Mihailo Ristic por finalización de su contrato. El uruguayo abandona la 15 y pasa a ser propiedad de Álvaro Núñez, que, a su vez, deja libre la 14 para que se la agencie Aleix Febas. Ambos futbolistas portaron estos mismos dorsales en su etapa anterior en el Elche.

El club no ha dado más novedades o cambios en lo que dorsales de la primera plantilla se refiere. Sin embargo, todo hace indicar que Javi Galán va a llevar el número 16 que deja libre Miguel Román. Aunque el lateral pacense no sale en la relación publicada por el Celta, sí aparece en la página web del club con dicho dorsal, indicador claro de que será el que porte en esa segunda etapa. En la anterior lució el 17, pero ahora pertenece a Javi Rueda.

Quedan libres el 4 -era de Aidoo- y el 11 -lo llevó Cervi-, y el 25 -el de Marc Vidal y con asignación preferente a un portero- a la espera de la salida de Hugo Sotelo, que dejará atrás el 22. Por el momento, ninguno de los cuatro cedidos retornados tienen dorsal. Ni Unai Núñez, ni Manu Sánchez, ni Carlos Dotor ni Carles Pérez cuentan con número en la plantilla que el club muestra en su página web. Damián Rodríguez, que no ha vuelto a entrenar porque está cerrando su salida en forma de una nueva cesión, ni siquiera aparece en el plantel.

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Del mismo modo, puede surgir otros posibles cambios de número por parte de jugadores con más tiempo seguido en el equipo o la actualización de estado de Yoel Lago o Jones El Abdelloui, aún con ficha del filial y, por tanto, número superior al 25 -el mondaricense tiene el 29 y el noruego, el 38-. En cualquier caso, el partido de este sábado en Braga dará más información sobre este asunto y, más importante, sobre las primeras pinceladas futbolísticas del tercer año completo de Claudio Giráldez al frente del Celta.