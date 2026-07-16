Primeras carreras para el Celta Fortuna

Ha sido un verano corto para el Celta Fortuna que inició la preparación de la temporada apenas tres semanas y media después de haber conseguido el ascenso a Segunda División. Aunque el grupo aún tiene que dar muchas vueltas durante el verano Fredi Alvarez inició los entrenamientos con nueve jugadores juveniles a los que debe evaluar si alguno se queda, sin seis futbolistas que están haciendo la pretemporada con el primer equipo (podría darse el caso de que alguno no volviese porque así lo decidiese Claudio) y pendiente aún de tres o cuatro incorporaciones y de los regresos de Antañón y Anxo tras haber ganado el Europeo sub19 hace unos días.

Grupo de jugadores y técnicos que comenzaron la pretemporada con el Fortuna. / RC Celta

En unas imágenes que el club facilitó de esta vuelta al trabajo, el entrenador moañés les habla a los futbolistas y les pide esfuerzo además de aclararles que van a afrontar un reto enorme que va a exigir de ellos compromiso, trabajo, dedicación y madurez. Los futbolistas que ayer empezaron a entrenar está formado por Coke Carrillo, Marcos González, Caio Barone, Izan Server, Ndiaye, Gavián, Meixús, Oliveras, Ribes, Capdevila, Kibet, Carro, Milla, Davila, Somuah y Álvaro Marín. Además lo hicieron los juveniles Iago Barreiros, Jorge Pérez, Noah Rodríguez, Sobral, Ildefonso, Chirveches, Matute, Hugo López, Sueiro y Cotado. El próximo miércoles, primer amistoso ante el Sporting en A Madroa.