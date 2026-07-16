Una operación salida limitada a canteranos

Avanza el verano, falta un mes para el estreno liguero y la plantilla de jugadores con la que trabaja Claudio Giráldez no adelgaza. El grupo de treinta futbolistas (sin contar a los seis canteranos que están haciendo la pretemporada con el primer equipo) que está a las órdenes del preparador porriñés se mantiene y solo se atisba a corto plazo las salidas de Damián, a quien el Celta ha concedido libertad para elegir su próximo destino en Segunda División entre el grupo de equipos que se han interesado por sus servicios, y de Sotelo que jugará en el Levante y que solo está a la espera de que los dos clubes acaben de plasmar los términos del acuerdo que tienen casi cerrado. Resulta sintomático que vayan a ser jugadores de casa los primeros en salir del sobrecargado ecosistema de Afouteza donde sobre ahora mismo mucho futbolista.

El tiempo y el fútbol no esperan eternamente y en el proceso de renovación de la plantilla el Celta contempla que Damián y Sotelo no sean los únicos canteranos que tengan que salir este verano ante la posibilidad de que dispongan de pocos minutos. Miguel Román, Hugo Alvarez, Javi Rodríguez y Yoel Lago son futbolistas que están bien amarrados ahora mismo a la estructura de Claudio Giráldez. Pero no sucede lo mismo en los casos de Iván Villar, Carlos Domínguez y Manu Fer con quienes existen más dudas de cara al futuro. La situación del portero no cambia con el paso de los años: su papel es residual en la plantilla, pero el futbolista no quiere o no encuentra un destino que le encaje. El Celta pretende reforzar esa posición y empiezan a asumir que incluso podrían hacerlo aunque Iván Villar no salga en este mercado. Pagar para rescindir el contrato es algo que desde la llegada de Marián Mouriño y Marco Garcés no se ha dado.

Centrales

El caso de los centrales es más complejo. El Celta entiende que alguno de ellos debe salir en las próximas semanas para liberar espacio en la plantilla pero como suele suceder no es una cuestión sencilla. El equipo va justo de centrales, hace tiempo que el Celta tampoco habla con firmeza de reforzar esa posición y Claudio también está pendiente de la evolución de un futbolista como Joel López en quien el club tenía mucha fe. La cuestión es que a falta de que el mercado vaya estableciendo sus propias reglas, todo hace pensar que la cantera va a adelgazar su peso en la primera plantilla a la espera de que Claudio vaya dando paso a la siguiente generación de chavales salidos de las inferiores. En este Celta de acelerar procesos también se suma la necesidad de agilizar el relevo entre generaciones cuando los futbolistas no asumen un papel importante en el primer equipo y a esa cuestión se enfrentan estos días.

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Y todo ello mientras la operación salida imprescindible se estanca un tanto porque casos como el de Manu Sánchez o Carlos Dotor, que con seguridad no estarán esta temporada, siguen paralizados pendientes de negociaciones con sus clubes. Y con Unai y Carles Pérez nada parece moverse a estas horas. Ayer el Málaga, en referencia a Dotor, señaló al Celta como responsable de la situación: «El chico quiere venir al Málaga, pero depende de ellos» dijo el director deportivo del club andaluz en referencia al asunto. Y como suele suceder, los casos se van acumulando para la segunda parte del mercado veraniego.