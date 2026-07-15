La opción de compra de Sotelo será de tres millones

El Celta y el Levante han terminado de ponerle letra al acuerdo alcanzado para la cesión de Hugo Sotelo que tratará en Valencia levantar el vuelo tras una temporada que comenzó de forma ilusionante pero que terminó relegado a un papel muy secundario en el engranaje de un Claudio Giráldez que perdió la confianza en él.

El Levante se llevará a Sotelo una temporada en calidad de cedido tras abonar 100.000 euros por el préstamo al Celta y tendrá una opción de compra de tres millones por el cincuenta por ciento de sus derechos. El club vigués, en caso de que se haga efectiva la compra por parte del Levante, se guardará la mitad de la propiedad del futbolista en el supuesto de que se produzca una futura venta del jugador.

La apuesta de los granota por Sotelo parece muy decidida. Desde que el futbolista supo la «recomendación» del club vigués de buscar una salida por las pocas posibilidades que tendría en esta temporada el centrocampista orientó sus pasos hacia el barrio de Orriols. El entrenador Luis Castro, responsable de la salvación del equipo valenciano tras una impresionante reacción desde su llegada al banquillo en el tramo final de la temporada, está convencido de sus posibilidades y así se lo transmitió directamente al jugador. Como prueba de la confianza que tiene en el futbolista el Levante incluso le mejora ligeramente el sueldo que Sotelo tenía en el Celta. Y al final de temporada tendrá la opción de comprarlo por tres millones de euros aunque el club vigués se guardaría la mitad de los derechos del jugador. Esta parte del acuerdo aún genera un intenso debate en Vigo porque la impresión que existe en la dirección deportiva es que si el futbolista “explota” y el Levante intuye o tiene la opción de hacer una venta importante podría comprar la otra mitad por esos tres millones y luego negociar otra operación con todos los derechos en su poder. El Celta siente cierta inquietud ante esa eventual situación y ese ha sido el principal punto de discordia que existía entre ambos clubes y que evita que a esta hora el acuerdo ya se haya hecho oficial. Pero es complicado que la situación y las condiciones vayan a cambiar mucho.

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El caso es que si el Levante no comprase a Hugo Sotelo el próximo verano, éste volvería a Vigo dentro de doce meses pero lo haría para entrar en su último año de contrato. Porque tampoco en esta negociación se ha contemplado la posibilidad de extender su relación con el centrocampista durante más tiempo.