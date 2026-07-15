El Celta renuncia a retrasar el partido de la primera jornada
El equipo vigués prefiere evitar la aglomeración a finales de agosto Su estreno liguero será el 16 de agosto a las 21:30 en Balaídos
Redacción
Pese a tener a un futbolista (Borja Iglesias) aún en competición en el Mundial, lo que le permitía pedir el aplazamiento del partido de la primera jornada de Liga, el Celta mantiene el calendario original evitando de este modo la acumulación de partidos que le esperaría a finales de agosto y comienzos del mes de septiembre.
La Liga hizo oficiales los horarios de las tres primeras jornadas y de este modo se pudo comprobar qué equipos han solicitado retrasar el partido de la primera jornada a mediados de la última semana de agosto. El Celta ha preferido dejar las cosas como están aunque, posiblemente, eso significará que no podrá disponer ante el Osasuna de los servicios de Borja Iglesias que debería estar acabando su periodo de vacaciones tras regresar de un Mundial que para él terminará este fin de semana.
Así, el Celta se estrenará en Liga en Balaídos ante el Osasuna a las 21:30 horas del 16 de agosto; jugará luego la segunda jornada en Mestalla (su última visita al histórico estadio valenciano antes de que sea sustituido por el nuevo recinto) el sábado 22 de agosto a las 19:30 y cerrará el mes otra vez en Balaídos el domingo 30 de agosto, también a las 21:30 horas, ante el Athletic Club.
La Liga también dio a conocer los horarios del Fortuna en esas tres primeras jornadas. Los de Fredi se estrenarán el sábado 15 de agosto en Cádiz a las 19:00; jugarán el segundo partido en Balaídos el lunes 24 de agosto a las 19:00 horas y afrontarán la tercera otra vez en casa un lunes 31 de agosto a las 21:30 horas.
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