El Fortuna arranca mañana con los entrenamientos
El club puso ayer a la venta el suplemento para ver al filial en Segunda por 63 euros
La pretemporada del histórico debut en Segunda División del filial celeste ya está en marcha. No sobre el césped todavía, pero sí en la consulta de los galenos del club, que ayer y hoy llevan a cabo las pertinentes revisiones médicas a los futbolistas del Celta Fortuna, que se encuentran en perfecto estado de revista.
De esta forma, el primer entrenamiento del curso está programado para mañana con la ausencia de los campeones de Europa sub-19 Anxo y Antañón y los jugadores a las órdenes de Claudio. Es decir, que Coke Carrillo, Óscar Marcos, Ángel Arcos, Hugo Burcio, Joel López y Hugo González no estarán, de momento, con Fredi Álvarez. El resto de pupilos del técnico moañés arrancan mañana en la ciudad deportiva de Mos la campaña más ilusionante y de mayor nivel y exigencia de la historia del segundo equipo del Celta.
Suplemento para todos los partidos por 63 euros
Del mismo modo, el club vigués puso ayer a la venta el suplemento para garantizar un asiento en los partidos del filial en esta temporada de estreno en el fútbol profesional. Hasta el próximo día 24 del presente mes, cualquier modalidad del carnet celtista puede incorporar este extra a cambio de 63 euros. Un precio de lo más competitivo para la categoría, ya que sale cada encuentro a la módica cantindad de 3 euros.
Este suplemento permite tener un asiento fijo en la grada de Tribuna Alta para los 21 encuentros del filial en Balaídos. Con él se podrá acceder al recinto sin necesidad de reservar entradas o invitaciones.
Precisamente, para todos aquellos carnés celtistas que añadan el mentado suplemento, sí será necesario retirar un ticket a través del sistema que habilitará el club en su plataforma web. Algo imprescindible, ya que la la Liga exige que todas las localidadel estadio sean numeradas para controlar mejor los aforos.
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