Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario, en directo

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Borja Refojos Hugo Sotelo ejecuta una falta a escasa distancia de Damián Rodríguez. / RCCV Cantera Hugo Sotelo y Damián Rodríguez: la pareja que pudo haber sido Uno de los muchos tópicos que encierran las comedias románticas es aquel de lo que podríamos haber sido si nos hubiéramos encontrado en otro tiempo o lugar. Puede que esta máxima no sea del todo aplicable a Damián Rodríguez y a Hugo Sotelo porque ellos sí estuvieron en el momento y el sitio exacto, compartiendo equipos, partidos y vivencias en la cantera del Celta como parte de la generación del 2003 -la de Hugo Álvarez y Javi Rodríguez-. Y, sobre todo, compartiendo centro del campo. El binomio deslumbró en el Fortuna y desató la ilusión de trasladar ese rendimiento al primer equipo. Pero los designios del fútbol son inescrutables. Y traicioneros. El ponteareano tuvo que irse cedido el pasado enero y repetirá esta temporada. El vigués seguirá el mismo camino. Ni uno ni otro, al menos en el curso entrante, podrán ser ese motor de la sala de máquinas celeste al que parecían estar predestinados no hace tanto. Puedes leer la información completa en este enlace.

Borja Refojos El canterano no entrenó ayer con el Celta a la espera de resolver su salida en forma de una nueva cesión. / RCCV Mercado de fichajes Damián no entrenó y prepara una salida inminente del Celta en forma de cesión Además de los jugadores del Fortuna, Javi Rodríguez y Jones El Abdellaoui, Carlos Dotor vivió ayer su primer entrenamiento de la pretemporada en Mos. Con él, ya son cuatro los cedidos del año pasado que se han puesto a las órdenes de Claudio. El quinto todavía no lo ha hecho. Es Damián Rodríguez. El centrocampista ponteareano tiene permiso del club para negociar una salida inminente y para la que maneja cuatro o cinco opciones. Todas ellas en forma de cesión, ya que la opción de una rescisión de contrato no está encima de la mesa. Así es. El mediocentro canterano cuenta con el firme interés del Sporting de Gijón para enfundarse su camiseta la próxima temporada en Segunda División. No es el único. Hay tres o cuatro equipos más de la categoría de plata muy interesados en obtener los servicios del jugador de O Condado. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor Vargas Llamas GR4245. CHATTANOOGA (ESTADOS UNIDOS), 17/06/2026.- Borja Iglesias de la selección española habla por teléfono móvil este miércoles, en Chattanooga (Estados Unidos). Los jugadores de la selección española disfrutaron este miércoles de su día libre con diferentes actividades y un Lamine Yamal que fue el último en llegar, al volver al hotel de concentración cinco minutos antes de la hora prevista de la cena. EFE/ Emilio Lavandeira. GALLEGOS. ESPAÑA. SELECCION ESPAÑOLA. COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026. FUTBOL / Emilio Lavandeira / EFE Polémica en el Mundial Borja Iglesias carga contra Rajoy por cuestionar la identidad de los internacionales franceses: "Es un discurso peligrosísimo" Las recientes declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre los jugadores de la selección francesa de origen extranjero o con raíces familiares fuera de Francia han encontrado una contundente respuesta en el futbolista del combinado español Borja Iglesias. El delantero del Celta de Vigo ha criticado el mensaje del exlíder del PP, al que acusó de alimentar un discurso excluyente sobre la identidad nacional. "Es un discurso peligrosísimo", ha señalado en declaraciones a DAZN, reivindicando que la nacionalidad no puede ponerse en duda por el origen familiar de una persona. Rajoy había afirmado que en la selección francesa "la mayoría no son franceses", aludiendo al origen familiar de buena parte de sus futbolistas y cuestionando implícitamente su representatividad nacional. La respuesta del jugador no se ha hecho esperar. "Me parece un discurso peligrosísimo", ha afirmado el delantero. "Decir que alguien no es francés porque sus padres o sus abuelos sean de otro país me parece muy grave. Si ha nacido allí o tiene la nacionalidad francesa, es francés y representa a su país como cualquier otro", ha añadido. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor P. Currás Jugadores del Napoli la pasada temporada tras una derrota ante el Chelsea en casa en Champions League. / Ciro Fusco / EFE Pretemporada El Celta confirma su «minigira» por Italia y se enfrentará al Nápoles de Lobotka y Allegri el 8 de agosto Confirmado uno de los primeros desplazamientos más ilusionantes fuera de la península Ibérica para los aficionados del Celta de Vigo. Lo hará además contra uno de los equipos con más mística e historia con los que comparten colores. El club acaba de confirmar el encuentro de pretemporada contra el SSC Napoli el sábado 8 de agosto en la que será su gran test de pretemporada. El conjunto napolitano celebrará una semana antes su primer centenario con un gran acto en el corazón de la ciudad. El encuentro fue avanzado hace una semana por varios medios especializados del país, aunque hasta hoy no llegó su ratificación oficial. El choque en Castel di Sangro será el segundo de una pequeña gira de cuatro días por Italia en la que también se medirán a la US Sassuolo (20 horas, 5 de agosto) en el Emilio Ricci de la localidad de Emilia Romagna. Este segundo partido será en el Teofilo Patini de la provincia de L'Aquila, donde el conjunto celeste realiza su stage de pretemporada, a las 21 horas. Al día siguiente regresarán a Vigo y por el momento no han indicado dónde entrenarán los días 6 y 7 de agosto. Puedes leer la información completa en este enlace.

Borja Refojos A Izan Server (i.) se unieron los otros seis representantes del Fortuna en la pretemporada del primer equipo. / RC Celta Pretemporada El Celta reanuda la marcha con nueve caras nuevas y con el Fortuna como protagonista El Celta encara la primera semana completa de entrenamientos de la pretemporada y hoy lunes ha servido para que se incorporen varias caras nuevas a la dinámica de Claudio Giráldez y su cuerpo técnico. Javi Rodríguez, Jones El Abdellaoui y los futbolistas del Fortuna Coke Carrillo, Óscar Marcos, Ángel Arcos, Hugo Burcio, Joel López y Hugo González disfrutaron de su primer entrenamiento. También Carlos Dotor, cedido en el Málaga la campaña pasada y citado con unos cuantos días de retraso por la participación del conjunto costasoleño en el play-off, que culminó con el ascenso a la máxima categoría. Así las cosas, la sesión reunió a 33 futbolistas en la ciudad deportiva de Mos. Como es lógico, faltaron los mundialistas Carl Starfelt y Borja Iglesias, además de Damián Rodríguez. Sí estuvo Hugo Sotelo, aunque su salida del Celta en forma de cesión al Levante cristalizará en las próximas horas. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor P. Currás Segundo entrenamiento de pretemporada del Celta en la Cidade Deportiva Afouteza / Pablo Hernández Gamarra Pretemporada Cuarto amistoso de pretemporada confirmado, el primero en casa El Celta continúa perfilando su preparación estival y confirma un nuevo partido amistoso en el calendario, el cuarto en el total y el primero en casa. El equipo celeste se enfrentará al Académico de Viseu portugués el próximo miércoles 29 de julio a las 11:00 horas. Por desgracia, el partido se celebrará a puerta cerrada en la Cidade Deportiva Afouteza de Tameiga. El compromiso se une a los ya anunciados contra el Sporting de Braga (sábado 18 de julio), Sporting de Gijón (sábado 25 de julio) y la UD Sassuolo (miércoles 5 de agosto). A ellos podría sumarse uno contra el Napoli en una minigira por Italia, avanzado por medios de este país, que llegaría el sábado 8 de agosto. Del rival luso destacan que es un "conjunto con experiencia y conocido por sus características de orden colectiva", lo que supondrá una prueba "de gran nivel" para que el equipo vigués siga sumando minutos y ritmo competitivo.

Borja Refojos La continuidad del central madrileño garantiza la línea defensiva con Starfelt y Javi Rodríguez, que fue la más usada la campaña pasada. / Pablo Hernández Gamarra Mercado de fichajes Los tres pilares del Celta siguen en pie La dirección deportiva del Celta tenía como prioridad mantener en la temporada entrante los cimientos que sostienen al equipo de Claudio Giráldez. Por ese motivo, la renovación de Marcos Alonso estaba en un puesto principal de la lista de tareas. La firma del madrileño trae consigo muchas cosas, pero a juicio del departamento que dirige Marco Garcés, la más importante es la continuidad del trío de centrales predominante en las alineaciones titulares que el técnico porriñés presentó el curso pasado. El veterano central zurdo seguirá compartiendo línea con Carl Starfelt y Javi Rodríguez, tal como hizo 18 veces en la campaña que finalizó hace casi dos meses. De largo, la combinación de retaguardia más repetida en los onces. Y este número no fue mayor por los problemas físicos del sueco. El defensor escandinavo disputó 31 partidos y partió como titular en 27 de ellos. En 18, compartió zaga con Javi Rodríguez y Marcos Alonso. Dicho de otro modo: el 66% de las veces que salió de cara, lo hizo con el de Poio a su derecha y el madrileño a su izquierda. Puedes leer la información completa en este enlace.

Juan Carlos Álvarez Eduardo Berizzo, durante su reciente visita a Vigo. / Alba Villar Entrevista Eduardo Berizzo: «Nunca he pensado que hay alguien a quien no puedo ganar» El entrenador argentino Eduardo Berizzo, nueve años después de su salida del club vigués, reflexiona sobre el fútbol actual, sobre su trabajo y repasa el significado del Celta que lideró «El equipo de Claudio es más estético, te puede matar con la posesión y juega muy bien. Nosotros éramos noqueadores, metíamos al rival en una centrifugadora de la que muchos no sabían salir», explica. Puedes leer la entrevista completa en este enlace.

R. V. El combinado sub-19 celebró su décimo título continental con los dos canteranos del club celeste aportando su granito de arena a la causa. Europeo Sub-19 Los canteranos del Celta Andrés Antañón y Anxo Rodríguez, campeones de Europa imbatidos Andrés Antañón y Anxo Rodríguez completaron ayer una temporada que ya va a ser inolvidable para ellos. Ambos formaron parte de la selección española sub-19 que se proclamó campeona de Europa juvenil tras derrotar a Alemania (2-0) en la final de la cita continental que acogió Gales estos días. El centrocampista vigués, que se recuperó de unas molestias en el gemelo, gozó de18 minutos. El zaguero pontevedrés participó en los tres últimos. No obstante, los dos tuvieron mucha presencia en la cita, con titularidades para ambos, en un intachable camino hacia el título que se culminó con cinco victorias en otros tantos partidos, en los que España anotó 19 goles y no encajó ninguno. Puedes leer la información completa en este enlace.