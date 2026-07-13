El mercado
Damián no entrenó y prepara una salida inminente del Celta en forma de cesión
El centrocampista canterano decidirá en los próximos días entre las cuatro o cinco ofertas de cesión que tiene en Segunda, incluida una del Sporting de Gijón
Además de los jugadores del Fortuna, Javi Rodríguez y Jones El Abdellaoui, Carlos Dotor vivió ayer su primer entrenamiento de la pretemporada en Mos. Con él, ya son cuatro los cedidos del año pasado que se han puesto a las órdenes de Claudio. El quinto todavía no lo ha hecho. Es Damián Rodríguez. El centrocampista ponteareano tiene permiso del club para negociar una salida inminente y para la que maneja cuatro o cinco opciones. Todas ellas en forma de cesión, ya que la opción de una rescisión de contrato no está encima de la mesa.
Así es. El mediocentro canterano cuenta con una oferta en firme del Sporting de Gijón para enfundarse su camiseta la próxima temporada en Segunda División. No es la única. Hay tres o cuatro equipos más de la categoría de plata muy interesados en obtener los servicios del jugador de O Condado.
Así pues, Damián debe decidir su destino para una nueva salida a préstamo del Celta tras jugar la segunda mitad de la pasada temporada en el Racing de Santander. Y quiere hacerlo pronto, en las próximos días. El objetivo es ponerse a entrenar lo antes posible y adaptarse al modelo de su nuevo equipo para así aprovechar al máximo un momento tan crucial como es la pretemporada.
El ponteareano llega a esta situación después de desvincularse del Racing. La cesión con el equipo santanderino se renovaba automáticamente por una temporada en caso de ascenso. Sin embargo, Damián no entraba en los planes de la escuadra cántabra, por lo que separaron sus caminos.
El canterano, con contrato hasta 2028 con el Celta, debe elegir ahora un nuevo destino. Es una decisión muy importante porque, de su rendimiento en el curso entrante puede brotar la última oportunidad de regresar al equipo celeste para quedarse.
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