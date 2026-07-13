Celta de Vigo | Mercado de fichajes, plantilla y calendario, en directo

El Celta de Vigo encara el verano con una doble responsabilidad: mantener el bloque que le ha permitido clasificarse durante dos temporadas consecutivas a la Europa League y otorgar una plantilla competitiva en la que será la última campaña como jugador de Iago Aspas.

A principios de junio se oficializó el primer fichaje de Aleix Febas. El mediocentro catalán llega libre procedente del Elche con el objetivo de aportar veteranía y fondo de armario. El 30 de junio se confirmaba el segundo refuerzo, el retorno del lateral Javi Galán procedente de Osasuna.

A ello se suman los movimientos del Fortuna, el futuro de muchos canteranos, los calendarios de Primera y Segunda o la presentación de equipaciones.

Puedes seguir el minuto a minuto de todos estos movimientos, rumores, despedidas y noticias relacionadas con el equipo de Claudio Giráldez en esta noticia.

Borja Refojos La continuidad del central madrileño garantiza la línea defensiva con Starfelt y Javi Rodríguez, que fue la más usada la campaña pasada. / Pablo Hernández Gamarra Mercado de fichajes Los tres pilares del Celta siguen en pie La dirección deportiva del Celta tenía como prioridad mantener en la temporada entrante los cimientos que sostienen al equipo de Claudio Giráldez. Por ese motivo, la renovación de Marcos Alonso estaba en un puesto principal de la lista de tareas. La firma del madrileño trae consigo muchas cosas, pero a juicio del departamento que dirige Marco Garcés, la más importante es la continuidad del trío de centrales predominante en las alineaciones titulares que el técnico porriñés presentó el curso pasado. El veterano central zurdo seguirá compartiendo línea con Carl Starfelt y Javi Rodríguez, tal como hizo 18 veces en la campaña que finalizó hace casi dos meses. De largo, la combinación de retaguardia más repetida en los onces. Y este número no fue mayor por los problemas físicos del sueco. El defensor escandinavo disputó 31 partidos y partió como titular en 27 de ellos. En 18, compartió zaga con Javi Rodríguez y Marcos Alonso. Dicho de otro modo: el 66% de las veces que salió de cara, lo hizo con el de Poio a su derecha y el madrileño a su izquierda. Puedes leer la información completa en este enlace.

Juan Carlos Álvarez Eduardo Berizzo, durante su reciente visita a Vigo. / Alba Villar Entrevista Eduardo Berizzo: «Nunca he pensado que hay alguien a quien no puedo ganar» El entrenador argentino Eduardo Berizzo, nueve años después de su salida del club vigués, reflexiona sobre el fútbol actual, sobre su trabajo y repasa el significado del Celta que lideró «El equipo de Claudio es más estético, te puede matar con la posesión y juega muy bien. Nosotros éramos noqueadores, metíamos al rival en una centrifugadora de la que muchos no sabían salir», explica. Puedes leer la entrevista completa en este enlace.

R. V. El combinado sub-19 celebró su décimo título continental con los dos canteranos del club celeste aportando su granito de arena a la causa. Europeo Sub-19 Los canteranos del Celta Andrés Antañón y Anxo Rodríguez, campeones de Europa imbatidos Andrés Antañón y Anxo Rodríguez completaron ayer una temporada que ya va a ser inolvidable para ellos. Ambos formaron parte de la selección española sub-19 que se proclamó campeona de Europa juvenil tras derrotar a Alemania (2-0) en la final de la cita continental que acogió Gales estos días. El centrocampista vigués, que se recuperó de unas molestias en el gemelo, gozó de18 minutos. El zaguero pontevedrés participó en los tres últimos. No obstante, los dos tuvieron mucha presencia en la cita, con titularidades para ambos, en un intachable camino hacia el título que se culminó con cinco victorias en otros tantos partidos, en los que España anotó 19 goles y no encajó ninguno. Puedes leer la información completa en este enlace.

R. V. Sotelo, durante un partido en Balaídos. / LOF Mercado de fichajes Sotelo, pendiente de que Celta y Levante cierren la opción de compra Hugo Sotelo se convertirá en jugador del Levante en los próximos días después de que el club valenciano y el Celta hayan acelerado la negociación para la cesión del mediocentro. Hoy mismo podría quedar solucionada ya que los dos clubes solo están pendientes de cerrar la opción de compra que tendrá el conjunto «granota» a final de esta temporada. Puedes leer la información completa en este enlace.

Borja Refojos El defensor madrileño posa con la camiseta conmemorativa de su renovación con el equipo vigués. / Pablo Hernández Gamarra Mercado de fichajes Marcos Alonso: «Algún sitio tenía para disfrutar de un retiro dorado» Lo decía ayer Marco Garcés en el inicio de la rueda de prensa, antes de darle la palabra al protagonista: «Me gustaría hacer hincapié en su competitividad. Es un ganador». Tras ese mensaje,se esconde una parte importante de la renovación por dos temporadas -con cláusula liberatoria al final de la primera- de Marcos Alonso con el Celta. El zaguero madrileño de 35 años contaba con «ofertas muy importantes», según él mismo desveló. Y lo cierto es que recibió proposiciones mareantes en lo económico desde ligas exóticas. «Algún sitio para un retiro dorado sí que tenía», confesó con una sonrisa. Pero como el dinero no lo es todo, el líder de la defensa celeste declinó estas opciones para seguir disfrutando de la competición al máximo nivel en la liga española y en Europa. Para seguir en Vigo. «Priorizo darle continuidad a este proyecto bonito y aquí vamos», explicó.«Estamos creciendo, hemos tenido buenos resultados estos últimos 2 años. Seguir en esta línea de competir, de crecer como club y mejorar como equipo son los principales objetivos. Voy a intentar aportar mi granito de arena», añadió. Puedes leer la información completa en este enlace.

Víctor P. Currás El delantero del Celta y España, Borja Iglesias, durante los octavos de final del Mundial ante Portugal. / AFP7 vía Europa Press Calendario El pase de España y Borja Iglesias a semifinalescomplica al Celta: podría jugar cinco partidos en 15 días Con la alegría por ver a uno de los estandartes del equipo en unas semifinales del Mundial, pero con un ojo ya en el regreso a la competición oficial. El triunfo de España ante Bélgica supondrá un quebradero de cabeza para La Liga y varios clubes, incluyendo al Celta de Vigo. El acuerdo entre AFE y la entidad presidida por Javier Tebas reconoce el derecho a aplazar los encuentros en los que al menos un jugador de uno de los equipos —en este caso, Borja Iglesias— alcanzara esta última ronda eliminatoria de la Copa del Mundo. Después de conocer a los dos primeros clasificados ya se sabe con certeza que hay cuatro partidos afectados, incluyendo el Celta-Osasuna que supondrá además el estreno ante la afición celeste como local después de la pretemporada. A él se suman el Barcelona-Athletic, Real Madrid-Real Sociedad y Atlético-Málaga. Todos ellos debían celebrarse el fin de semana del 15 y 16 de agosto, menos de un mes después de que estos futbolistas finalicen su participación con las selecciones nacionales. Puedes leer la información completa en este enlace.

Borja Refojos Marcos Alonso posa junto a Sergio Álvarez y Marco Garcés en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Mos. / Pablo Hernández Gamarra Mercado de fichajes El contrato de Marcos Alonso tiene posibilidad de corte en 2027 La continuidad de Marcos Alonso en el Celta llevaba barruntándose unas cuantas semanas. Era un secreto a voces que el central madrileño iba a continuar portando la cruz de Santiago en el pecho y así lo confirmó el club vigués cuando barnizó de oficialidad la renovación. En ese entonces surgió un detalle sorprendente: la nueva vinculación del zaguero se extendía hasta el 30 de junio de 2028. Había renovado por dos temporadas. Es una novedad importante habida cuenta de que el propio futbolista expresó en varias ocasiones que iba año a año. Incluso desde la óptica del club parecía lógico sellar una continuidad por un curso más a un futbolista que cumplirá los 36 el próximo 28 de diciembre. Y lo cierto es que, aunque sobre el papel ponga dos campañas, a efectos reales puede quedarse en una sola si alguna de las dos partes así lo decide. El nuevo contrato de Marcos Alonso tiene una cláusula de corte al terminar la primera de las dos temporadas firmadas. Es decir, en junio de 2027. Puedes leer la información completa en este enlace.

R. V. Claudio Giráldez sigue las evoluciones del entrenamiento, incluidas las de Iago Aspas, que ayer comenzó su última temporada como profesional. / Pablo Hernández Gamarra Pretemporada Con 24 futbolistas en el primer día en la oficina Tras el acercamiento a la rutina en forma de pruebas físicas y médicas de esta semana, ayer volvió a sonar el despertador en los dormitorios de los futbolistas del Celta para recordarles que las vacaciones terminaron y que la temporada 2026/27 ya está en marcha sobre el césped de la ciudad deportiva de Mos. Claudio Giráldez y sus hombres llevaron a cabo la primera sesión del curso, que también fue bautismal para Aleix Febas. No tanto para Javi Galán, que sí que dio comienzo a su segunda etapa de celeste. En cualquier caso, un día especial para los dos fichajes que, hasta el momento, ha cerrado la dirección deportiva que comanda Marco Garcés. Ambos formaron parte de los 24 futbolistas que tuvo a su disposición el entrenador porriñés y su cuerpo técnico, en el que también vivió su primer día Alberto Suárez, ya expreparador del conjunto juvenil y nuevo encargado de las jugadas a balón parado en la escuadra principal del club. Todo en una sesión progresiva, a modo de toma de contacto con la actividad. Puedes leer la información completa en este enlace.

Segundo entrenamiento de pretemporada del Celta en la Cidade Deportiva Afouteza / Pablo Hernández Gamarra «Muy de vuelta»: el Celta ya suda en Afouteza Primeras carreras, vallas y bromas de la pretemporada del Celta. Los de Claudio Giráldez ya se encuentran en plena rutina en la Cidade Deportiva Afouteza. El propio club compartió en sus redes sociales un vídeo resumen de la jornada de hoy: "O Celta está moi de volta", resumen.