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Pretemporada

El Celta reanuda la marcha con nueve caras nuevas y con el Fortuna como protagonista

El entrenamiento inaugural de la semana fue también el primero de la pretemporada para Javi Rodríguez, Jones El Abdellaoui, Carlos Dotor y los jugadores del filial Coke Carrillo, Óscar Marcos, Ángel Arcos, Hugo Burcio, Joel López y Hugo González

A Izan Server (i.) se unieron los otros seis representantes del Fortuna en la pretemporada del primer equipo.

A Izan Server (i.) se unieron los otros seis representantes del Fortuna en la pretemporada del primer equipo. / RC Celta

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Borja Refojos

Borja Refojos

El Celta encara la primera semana completa de entrenamientos de la pretemporada y hoy lunes ha servido para que se incorporen varias caras nuevas a la dinámica de Claudio Giráldez y su cuerpo técnico. Javi Rodríguez, Jones El Abdellaoui y los futbolistas del Fortuna Coke Carrillo, Óscar Marcos, Ángel Arcos, Hugo Burcio, Joel López y Hugo González disfrutaron de su primer entrenamiento. También Carlos Dotor, cedido en el Málaga la campaña pasada y citado con unos cuantos días de retraso por la participación del conjunto costasoleño en el play-off, que culminó con el ascenso a la máxima categoría.

Así las cosas, la sesión reunió a 33 futbolistas en la ciudad deportiva de Mos. Como es lógico, faltaron los mundialistas Carl Starfelt y Borja Iglesias, además de Damián Rodríguez. Sí estuvo Hugo Sotelo, aunque su salida del Celta en forma de cesión al Levante cristalizará en las próximas horas.

Además, el joven portero Izan Server completó el cupo de siete futbolistas del Fortuna, junto a los seis anteriormente citados. Los dos fichados hasta el momento, Aleix Febas y Javi Galán, continúan trabajando y familiarizándose con sus nuevos compañeros. Especialmente el centrocampista ilerdense, ya que el lateral pacense cumple su segunda etapa en la entidad celeste.

El flamante internacional absoluto Javi Rodríguez vivió su primer entrenamiento.

El flamante internacional absoluto Javi Rodríguez vivió su primer entrenamiento. / RC Celta

Los entrenamientos continúan desarrollándose con una intensidad progresiva y con el balón presente en todo momento. Poco a poco, el ritmo irá aumentando, pero sin cargas excesivamente grandes. Un buen ejemplo es la planificación de la semana, en la que no hay ninguna doble sesión. Los futbolistas del equipo vigués se ejercitarán todos los días a partir de las 10:30 en Afouteza, con el primer amistoso de la pretemporada ya en el horizonte. Será el sábado, a las 20:30, contra el Braga del canterano céltico Sergio Barcia en el pintoresco estadio de la localidad lusa. Y al séptimo día, el domingo, la plantilla descansará.

El Fortuna ya está en capilla

La pretemporada del histórico debut en Segunda División del filial celeste ya está en marcha. No sobre el césped, pero sí en la consulta de los galenos del club que hoy lunes llevan a cabo las pertinentes revisiones médicas a los futbolistas del Fortuna.

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De esta forma, el primer entrenamiento del curso está programado para este martes con la ausencia de los jugadores anteriormente citados a las órdenes de Claudio. Fredi Álvarez y sus pupilos arrancan así la campaña más ilusionante y de mayor nivel y exigencia de la historia del segundo equipo del Celta.

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