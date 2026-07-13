El Celta confirma su «minigira» por Italia y se enfrentará al Nápoles de Lobotka y Allegri el 8 de agosto

Confirmado uno de los primeros desplazamientos más ilusionantes fuera de la península Ibérica para los aficionados del Celta de Vigo. Lo hará además contra uno de los equipos con más mística e historia con los que comparten colores. El club acaba de confirmar el encuentro de pretemporada contra el SSC Napoli el sábado 8 de agosto en la que será su gran test de pretemporada. El conjunto napolitano celebrará una semana antes su primer centenario con un gran acto en el corazón de la ciudad.

El encuentro fue avanzado hace una semana por varios medios especializados del país, aunque hasta hoy no llegó su ratificación oficial. El choque en Castel di Sangro será el segundo de una pequeña gira de cuatro días por Italia en la que también se medirán a la US Sassuolo (20 horas, 5 de agosto) en el Emilio Ricci de la localidad de Emilia Romagna. Este segundo partido será en el Teofilo Patini de la provincia de L'Aquila, donde el conjunto celeste realiza su stage de pretemporada, a las 21 horas. Al día siguiente regresarán a Vigo y por el momento no han indicado dónde entrenarán los días 6 y 7 de agosto.

El choque ante el Nápoles será el más exigente de la pretemporada anunciada por el momento por parte del club vigués. «Perfume de Europa», destacaban desde el medio especializado Pianeta Napoli, apuntando que el CA Osasuna también jugaría ese miércoles 5 de agosto contra un conjunto que tendrá varios reencuentros.

En él juega Stanislav Lobotka, quien en enero de 2020 se convirtió en la entonces mayor venta en dinero de la historia del Celta. Después de 90 partidos con los vigueses dio el salto a la Seria A, donde acumula 239 encuentros (también) de celeste en los que ha logrado levantar dos Scudetto (2023 y 2025), una Copa (2020) y una Supercopa (2026) con el conjunto napolitano. Recientemente han anunciado la contratación de Massimo Allegri como nuevo estrenador para dirigirlos en el Calcio y la Champions League..

Cinco partidos confirmados y a la espera de La Liga

El primer encuentro llegará el sábado 18 de julio en la presentación del SC Braga ante su afición en el icónico estadio portugués. El choque se ha convertido ya en un clásico veraniego y está marcado por buena parte del celtismo como desplazamiento a realizar.

El segundo amistoso será el 25 de julio en el campo de A Lomba, en Vilagarcía de Arousa, ante el Sporting de Gijón. En él encontrarán a varios excanteranos celestes y podría servir para rendir homenaje a la leyenda de ambos clubes, José Manuel Díaz Novoa, fallecido el domingo 5 de julio a los 82 años de edad. El asturiano dirigió al conjunto vigués en una de las temporadas más convulsas y tristes de su historia, en la que rozaron la clasificación europea después de dos duros golpes al vestuario: el accidente de Alvelo que le dejó en silla de ruedas y el asesinato del gerente del club, Quinocho, cuando intentaba evitar un atraco en las oficinas de Balaídos.

El primer partido en casa será el miércoles 29 de julio contra el Académico de Viseu en la Cidade Deportiva Afouteza, aunque será a puerta cerrada. Con el mes de agosto iniciarán una minigira por Italia que les llevará a enfrentarse al US Sassuolo (5 de agosto, Ricci Stadium, 20 horas) y el citado Napoli el sábado 8. El arranque de Liga será en casa ante el Osasuna el siguiente fin de semana en un horario por determinar, ya que el pase de España a semifinales podría situarlo entre la segunda y tercera jornada.