Los tres pilares del Celta siguen en pie

La dirección deportiva del Celta tenía como prioridad mantener en la temporada entrante los cimientos que sostienen al equipo de Claudio Giráldez. Por ese motivo, la renovación de Marcos Alonso estaba en un puesto principal de la lista de tareas. La firma del madrileño trae consigo muchas cosas, pero a juicio del departamento que dirige Marco Garcés, la más importante es la continuidad del trío de centrales predominante en las alineaciones titulares que el técnico porriñés presentó el curso pasado. El veterano central zurdo seguirá compartiendo línea con Carl Starfelt y Javi Rodríguez, tal como hizo 18 veces en la campaña que finalizó hace casi dos meses. De largo, la combinación de retaguardia más repetida en los onces.

Y este número no fue mayor por los problemas físicos del sueco. El defensor escandinavo disputó 31 partidos y partió como titular en 27 de ellos. En 18, compartió zaga con Javi Rodríguez y Marcos Alonso. Dicho de otro modo: el 66% de las veces que salió de cara, lo hizo con el de Poio a su derecha y el madrileño a su izquierda.

Con todo, las lesiones del nórdico no han impedido que el trío de centrales sea la defensa más repetida. No solo eso. De todas las combinaciones que encierra el 3-4-3 de Giráldez -dos carrileros, dos centrocampistas y tres atacantes, además de los tres zagueros-, el Javi Rodríguez-Starfelt-Marcos Alonso es la más usada en los onces titulares de los 55 partidos oficiales que disputó el Celta la pasada temporada. Muy cerca, pero por detrás, se quedan las 17 ocasiones en las que compartieron alineación Carreira y Javi Rueda; las 15 del carrilero vigués junto a Mingueza; y las 11 de Sotelo e Ilaix Moriba juntos en el medio.

Esas 18 apariciones se desglosan en 12 partidos de Liga y seis de Liga Europa, compactados en el tercio central de la temporada por los mentados problemas del sueco al principio y, sobre todo, al final de la temporada. Aun así, los tres salieron de cara en los partidos más importantes de ambas competiciones. Algo muy significativo en un entrenador que rota tanto como Claudio y que lo hace, además, sin fijarse demasiado en la ocasión y el rival. Un ejemplo de la superlativa importancia que el trío de centrales tiene para él.

Las combinaciones defensivas elegidas por Giráldez Javi R.-Starfelt-Marcos A. 18

Javi A.-Yoel-Marcos A. 9

Manu F.-Starfelt-Marcos A. 6

Javi R.-Aidoo-Marcos A. 4

Javi R.-Carlos D.-Manu F. 2

Javi R.-Aidoo-Carlos D. 2

Javi R.-Yoel-Ristic 2

Manu F.-Yoel-Ristic 2

Manu F.-Carlos D.-Marcos A. 1

Yoel-Carlos D.-Marcos A. 1

Yoel-Aidoo-Marcos A. 1

Javi R.-Starfelt-Carlos D. 1

Javi R.-Manu F. Marcos A.1

Álvaro N.-Aidoo-Marcos A. 1

Javi R.-Starfelt-Ristic 1

Álvaro N.-Starfelt-Marcos A. 1

Manu F.-Aidoo-Marcos A. 1

Álvaro N.-Yoel-Javi R. 1

La lumbalgia de Starfelt propició la aparición de Aidoo, que disputó tres choques domésticos y uno continental con los otros dos pilares célticos. Sin embargo, el ghanés no terminó de cuajar, lo que provocó la entrada de Yoel Lago en el centro de la defensa. El mondaricense demostró ser el relevo más fiable del sueco y por ese motivo, la combinación que formó con Javi Rodríguez y Marcos Alonso fue la segunda más utilizada por Giráldez con un total de nueve veces.

La gran mayoría de ellas se dio en el tramo final de la competición liguera, con seis titularidades en las siete últimas jornadas. Hasta ese momento, el trío solo había coincidido una vez en Liga y otras dos en la Europa League.

Los compañeros de cada uno Marcos Alonso Con Javi R. y Starfelt 18

Con Javi R. y Yoel 9

Con Manu F. y Starfelt 6

Con Javi R. y Aidoo 3

Con Javi R. y Manu F. 1

Con Manu F. y Aidoo 1

Con Manu F. y Carlos D. 1

Con Yoel y Carlos 1

Con Álvaro N. y Starfelt 1

Con Álvaro N. y Aidoo 1 Javi Rodríguez Con Starfelt y Marcos A.18

Con Yoel y Marcos A.9

Con Aidoo y Marcos A.3

Con Carlos D. y Manu F. 2

Con Aidoo y Carlos D. 2

Con Yoel y Ristic1

Con Manu F. y Marcos A1

Con Starfelt y Ristic 1

Con Starfelt y Carlos D. 1

Con Álvaro N. y Yoel 1 Carl Starfelt Con Javi R. y Marcos A. 18

Con Manu F. y Marcos A. 6

Con Javi R. y Carlos D. 1

Con Javi R. y Ristic 1

Con Álvaro N. y Marcos A. 1

La tercera línea trasera más empleada se conformó sin Javi Rodríguez. Con Manu Fernández en su lugar, junto a Starfelt y Marcos Alonso. En media docena de ocasiones comparecieron juntos: cuatro en Liga, incluido un choque contra el Barcelona, y dos en Europa.

A partir de aquí, la diversificación es máxima, con un par de titularidades para Javi junto a Carlos Domínguez y Manu Fernández; Aidoo y Carlos; y Yoel y Ristic. El trío formado por Manu Fernández, Yoel y Ristic es el único sin los tres actores principales que disfrutó de más de una titularidad. A partir de aquí, Claudio usó una sola vez diez combinaciones distintas más. Marca de la casa.

Los amigos de todos

El entrenador louriñés del Celta utilizó en sus 55 alineaciones titulares del pasado curso hasta ocho futbolistas en la línea defensiva. Dicho está que la combinación Javi Rodríguez-Starfelt-Marcos Alonso fue la más utilizada y que las lesiones del sueco impidieron que fueran más. Sin embargo, la disponibilidad del canterano y el madrileño ha sido casi total a lo largo del curso. No en vano, Alonso es el futbolista de campo con más minutos (3.759 en 43 partidos). Javi no se quedó lejos e incluso participó en más encuentros (3.633 en 46 duelos).

Esto ha permitido a ambos figurar en onces titulares junto a todos los demás inquilinos de la zaga. Tanto el recién renovado como el de Poio compartieron trío defensivo con el ya mencionado Starfelt, además de con Manu Fernández, Yoel Lago, Joseph Aidoo, Carlos Domínguez y Álvaro Núñez. El sueco, por su parte, jugó con todos menos con el modaricense y el ghanés, sus relevos naturales en el eje. Otro ejemplo más de la importancia capital que tienen los tres pilares que sostienen al Celta de Claudio.