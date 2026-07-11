Sotelo, pendiente de que Celta y Levante cierren la opción de compra
El mediocampista saldrá cedido al conjunto valenciano
Redacción
Hugo Sotelo se convertirá en jugador del Levante en los próximos días después de que el club valenciano y el Celta hayan acelerado la negociación para la cesión del mediocentro. Hoy mismo podría quedar solucionada ya que los dos clubes solo están pendientes de cerrar la opción de compra que tendrá el conjunto «granota» a final de esta temporada.
Desde hace semanas el Levante ha mostrado un importante interés en el jugador céltico convencido de que es el perfil de futbolista que necesitaban de cara a la nueva temporada. Las conversaciones con el Celta, que ha señalado a Sotelo como uno de los futbolistas a los que convendría salir en este mercado ante la perspectiva de disfrutar de pocos minutos, se intensificaron en las últimas horas y los clubes confiaban ayer en que todo quedase zanjado antes del comienzo de semana. La cuestión gira ahora mismo en torno a la opción de compra que se va a fijar en el acuerdo y una vez resuelta esa cuestión se dará oficialidad a un acuerdo que permite al Celta empezar a aligerar un vestuario en el que hay un exceso de equipaje y que necesita liberar de cara a la próxima campaña.
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