Marcos Alonso: «Algún sitio tenía para disfrutar de un retiro dorado»

Lo decía ayer Marco Garcés en el inicio de la rueda de prensa, antes de darle la palabra al protagonista: «Me gustaría hacer hincapié en su competitividad. Es un ganador». Tras ese mensaje,se esconde una parte importante de la renovación por dos temporadas -con cláusula liberatoria al final de la primera- de Marcos Alonso con el Celta. El zaguero madrileño de 35 años contaba con «ofertas muy importantes», según él mismo desveló. Y lo cierto es que recibió proposiciones mareantes en lo económico desde ligas exóticas. «Algún sitio para un retiro dorado sí que tenía», confesó con una sonrisa. Pero como el dinero no lo es todo, el líder de la defensa celeste declinó estas opciones para seguir disfrutando de la competición al máximo nivel en la liga española y en Europa. Para seguir en Vigo. «Priorizo darle continuidad a este proyecto bonito y aquí vamos», explicó.«Estamos creciendo, hemos tenido buenos resultados estos últimos 2 años. Seguir en esta línea de competir, de crecer como club y mejorar como equipo son los principales objetivos. Voy a intentar aportar mi granito de arena», añadió.

Alonso abundó en lo importante que es para él «estar cerca de casa», además del «grupo que hay aquí» con el que se mostró encantado y del que recibió un apoyo casi unánime para renovar su vinculación con el Celta. «Hubo bastantes mensajes de compañerosy del staff con ganas de que me quedara. Eso influyó en la decisión», explicó, sin dejar de proclamar «el buen ambiente en el club y en el vestuario» como factor clave para seguir compitiendo en Vigo.

Llevamos dos años en los que han salido jugadores importantes, así que tienen que llegar buenos relevos también

En ese sentido, reivindicó que la anterior fue «la temporada que más minutos jugué de mi carrera» al tiempo que tiraba de ironía. «Aunque de vez en cuando lea por ahí que si tengo problemas físicos o si estoy pensando en la retirada», apostilló. «Lo que me gusta es competir y el día que no me vea para competir me iré para casa. De momento me encuentro bastante bien», anunció Marcos, que reconoció que siempre se ha cuidado, pero «sin hacer ninguna cosa en especial más allá de descansar, comer y entrenar».

Y sobre la temporada, Alonso se mostró consciente de que «la exigencia será mayor que los últimos dos años porque la gente se acostumbra». El madrileño abogó por «estar enfocados en el trabajo» para seguir creciendo. Pero siempre sin perder la ambición. Por eso, no perdió la oportunidad de lanzarle un mensaje público a Marco Garcés, sentado a su derecha. «Esperemos que el club y Marco hagan bien su trabajo. Tengo plena confianza en él», deslizó, antes de concluir con una petición de refuerzos. «Llevamos dos años en los que han salido jugadores importantes, así que tienen que llegar buenos relevos también», concluyó el recién renovado Marcos Alonso, que priorizó al Celta sobre los petrodólares.