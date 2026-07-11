El pase de España y Borja Iglesias a semifinales del Mundial complica al Celta: podría jugar cinco partidos en 15 días

Con la alegría por ver a uno de los estandartes del equipo en unas semifinales del Mundial, pero con un ojo ya en el regreso a la competición oficial. El triunfo de España ante Bélgica supondrá un quebradero de cabeza para La Liga y varios clubes, incluyendo al Celta de Vigo. El acuerdo entre AFE y la entidad presidida por Javier Tebas reconoce el derecho a aplazar los encuentros en los que al menos un jugador de uno de los equipos —en este caso, Borja Iglesias— alcanzara esta última ronda eliminatoria de la Copa del Mundo.

Después de conocer a los dos primeros clasificados ya se sabe con certeza que hay cuatro partidos afectados, incluyendo el Celta-Osasuna que supondrá además el estreno ante la afición celeste como local después de la pretemporada. A él se suman el Barcelona-Athletic, Real Madrid-Real Sociedad y Atlético-Málaga. Todos ellos debían celebrarse el fin de semana del 15 y 16 de agosto, menos de un mes después de que estos futbolistas finalicen su participación con las selecciones nacionales.

A ellos se podrían sumar el Sevilla-Rayo Vallecano y el Valencia-Betis que está todavía pendiente del resultado del Argentina-Suiza de esta noche. Si el pase es de los helvéticos afectaría a los hispalenses Djibril Sow y Rubén Vargas, mientras que en la albiceleste es el bético Lo Celso el que lucha por continuar la aventura mundialista. El Noruega-Inglaterra, solamente con jugadores de Atlético, Real Madrid y Barcelona, no tendría efectos.

El convenio colectivo con la AFE fija que todos los jugadores contarán con 21 días de vacaciones, lo que obligaría a posponer esos choques a después de la segunda jornada liguera, fijada para el 22 y 23 de agosto. La idea de Tebas sería dividir la jornada inaugural entre ese fin de semana del 14 al 16 de agosto y «otros 3 ó 4 en un miércoles entre semana» de ese mismo mes que se situaría entre la segunda y la tercera.

Elegir entre partido o puente de San Roque

Esto afectaría a los cientos de celtistas que han organizado ya sus vacaciones para poder acudir a Balaídos el fin de semana de San Roque. En un «puente» —el lunes será festivo en Vigo— en el que la ciudad acostumbra a vaciarse por completo, muchos veían este partido como un motivo para quedarse en ella. Sin embargo, ese debut en casa podría demorarse unos diez días, hasta el 26 de agosto.

Este cambio, que tendría que realizarse a petición del club, supondría el primer reto a nivel físico para los de Claudio Giráldez. Cuatro días después se espera una de las aficiones más queridas, como la del Athletic de Bilbao, para el segundo choque como local. Y el fin de semana anterior jugarían por última vez, 97 años después de su estreno en él, en el histórico campo de Mestalla. Este primer «pico» de la temporada se completaría con otros dos encuentros la jornada siguiente contra rivales directos en la pelea por la zona media-alta de la tabla. La visita al Coliseum Alfonso Pérez contra el Getafe el 6 de septiembre debería ser el siguiente encuentro, pero el calendario «sorteado» por la RFEF el pasado 30 de junio guardaba un as en la manga.

Para la jornada del 19 de septiembre el azar deparó el partido entre Real Sociedad y Celta, los dos únicos españoles en la Europa League que arranca en esa misma fecha. Esta situación ya se produjo la temporada pasada con el Betis, obligando a adelantar tres semanas el partido entre ambos conjuntos. En esta ocasión todo apunta a que la visita a Anoeta se producirá el miércoles 2 de septiembre, o la semana siguiente a más tardar pero que afectaría al descanso previo al debut continental.

En resumen, el Celta deberá elegir si prescindir de Borja Iglesias en su primer partido de la temporada o concentrar hasta ocho encuentros en menos de un mes, cinco de ellos casi consecutivos. Por el momento el club ya ha confirmado amistosos contra el Sporting de Braga (sábado 18 de julio), Sporting de Gijón (sábado 25 de julio) y la UD Sassuolo (miércoles 5 de agosto). A ellos podría sumarse uno contra el Napoli en una minigira por Italia, avanzado por medios de este país, que llegaría el sábado 8 de agosto.