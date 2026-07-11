El contrato de Marcos Alonso tiene posibilidad de corte en 2027

La continuidad de Marcos Alonso en el Celta llevaba barruntándose unas cuantas semanas. Era un secreto a voces que el central madrileño iba a continuar portando la cruz de Santiago en el pecho y así lo confirmó el club vigués cuando barnizó de oficialidad la renovación. En ese entonces surgió un detalle sorprendente: la nueva vinculación del zaguero se extendía hasta el 30 de junio de 2028. Había renovado por dos temporadas.

Es una novedad importante habida cuenta de que el propio futbolista expresó en varias ocasiones que iba año a año. Incluso desde la óptica del club parecía lógico sellar una continuidad por un curso más a un futbolista que cumplirá los 36 el próximo 28 de diciembre. Y lo cierto es que, aunque sobre el papel ponga dos campañas, a efectos reales puede quedarse en una sola si alguna de las dos partes así lo decide. El nuevo contrato de Marcos Alonso tiene una cláusula de corte al terminar la primera de las dos temporadas firmadas. Es decir, en junio de 2027.

Por calidad, experiencia y ascendencia sobre el grupo, la continuidad del defensor era un objetivo prioritario del club vigués

Visto desde otra perspectiva, este tipo de vinculación no es más que una reformulación del antiguo 1+1. En ese formato se acordaba la continuidad del segundo año en base a ciertos objetivos cumplidos o, simplemente, a las sensaciones de jugador y club. Esta nueva versión, de hecho, podría considerarse un dos menos uno. La realidad es la de siempre: si el futbolista y el club están a gusto al acabar el curso entrante, seguirán juntos. «Si quieren echarme, no creo que les cueste mucho», bromeaba en la rueda de prensa de su renovación.

Esto serán deberes para dentro de once meses. Los de hoy están cumplidos para el Celta porque la continuidad de Marcos Alonso era un objetivo prioritario para la dirección deportiva del club y también para el cuerpo técnico de Claudio Giráldez. No en vano, el central madrileño terminó la temporada como el futbolista de campo con más minutos disputados. De hecho, ha sido el curso con más participación de toda su trayectoria deportiva. «Igual estoy en el mejor momento de mi carrera», ironizaba en la sala de prensa.

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Además del aspecto puramente deportivo, que está fuera de toda duda, la presencia del zaguero en la plantilla es fundamental en cuanto a ascendencia sobre el grupo. Su experiencia al máximo nivel continental es un gran valor para transmitir conocimientos a los más jóvenes. También su carácter ultracompetitivo, que arrastra a todos los demás tras él. La meteórica progresión de Javi Rodríguez ha tenido siempre un apoyo en Marcos Alonso y los números indican que el rendimiento más sobresaliente de Carl Starfelt ha sido con el madrileño a su izquierda. Con esta renovación, el Celta se garantiza la continuidad en la línea de tres centrales más habituales, dosis enormes de experiencia y calidad y un maestro más para ayudar a la evolución de los jóvenes.